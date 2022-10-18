台中60歲男被無照少女載出車禍病危 家屬求行車記錄器

16歲張姓少女無照騎機車載60歲黃姓男子，在台中市后里區三豐路與轎車擦撞，少女與黃男受傷送醫：轎車未裝行車記錄器，黃男目前還在加護病房治療，黃男親友在臉書PO文，希望當時行經車輛可提供行車記錄器畫面，協助查清事故原因。

台中市大甲警方分局調查，本月13日早上8點多，張姓少女騎機車載黃男，沿后里區三豐路南往北，經至1502巷左轉時，與37歲劉男駕駛的直行轎車擦撞，少女手部骨折，身體多處擦挫傷，黃男則顱內出血及身體多處擦挫傷，2人被送往衛福部豐原醫院急救。

張姓少女骨折住院，黃男頭部撕裂傷，雙腳擦傷，頸椎4到5壓迫性骨折，左側第5肋骨骨折，疑似腹內出血、脾臟破裂、左肛門皮下出血，左側臀部大片瘀青，目前還在加護病房治療。

警方表示，兩車駕駛皆未酒駕，初步調查張姓少女無照駕駛，且疑未依標誌標線管制規定在待轉區左轉，直接從外側車道左轉，劉男未及時注意車前狀況，真正肇事原因仍有待鑑定。