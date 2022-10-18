一句「不知道怎麼回家」 警助失聯5天身障女返家

新北市一名領有中度身心障礙手冊的女子，日前深夜獨自徘徊在新北市樹林區八德街與館前路口。轄區警巡邏經過看見，趨前詢問有無需要協助？但女子語意不清，過程中員警隱約聽懂「我叫xxx我不知道怎麼回家」旋即將其帶回派出所，經查詢失蹤人口，才知女子已失蹤5天，旋即通知女子家人領回。

據了解，家住新北市永和區的50歲女子，本身有中度身心障礙手冊。這個月3日，她獨自從住處外出便斷了音訊，家人遍尋不著向警通報協尋。這個月7日深夜，女子徘徊在新北市樹林區八德街與館前路口。

轄區樹林警分局山佳派出所警員李彥宏、張育齊巡邏經過，見一名女子衣物髒兮，獨自在那兒，趨前詢問有無需要協助？但女子語意不詳，隱約聽得懂「我叫xxx我不知道怎麼回家」旋即先將她帶回派出所安置，經查詢失蹤人口，才找到女子家人，通知將其領回，家屬萬分感謝。