道路中斷為洗腎患者闢林間便道 消防員抬出送醫

基隆市七堵區華新一路160號附近道路坍塌，交通中斷，山區6戶21人受困。基隆市議員張耿輝今天上午在議會說，受困的李姓男子是洗腎患者，請市府想辦法幫忙。消防局中午前往救援，從臨時開闢的步道將他搬運出來送醫。

尼莎颱風通過台灣南部巴士海峽，外圍環流和東北季風共伴效應，基隆連日雨勢不斷。華新一路160號附近道路昨天坍塌，形同中斷。七堵區公所確認事故路段山區共6户21人，安全無虞，食物與用水充足。

張耿輝說，華新一路坍方交通中斷，造成當地住戶生活不便。其中有名洗腎患者一周要洗腎三天，如何協助接送他去先腎，請市府說明可行辦法。

林右昌表示，區公所昨天計畫撤離受困的住戶，不過一一打電話聯繫，確認安全無虞，飲水跟糧食也都非常充足。李姓男子洗腎的需求有特別關懷注意，希望他昨天就出來，但他回覆不需要。

林右昌說，昨天的雨實在是太大，如果貿然硬把他移出來，反而會有安全上的顧慮。如果今天要進去的話，因為還有其他的道路可以接近，可以從旁邊開闢一條便道，讓人至少可以走，但車輛或者是摩托車通行，大概是不可能。