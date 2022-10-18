白牌車GG了！新竹火車站載客賺100元車資 慘挨罰10萬元

新竹市監理站今天指出，持續稽查違法白牌車，日前偕同新竹市警察局交通隊於14日組成監警聯合稽查小組，於新竹火車站前成功攔查收取100元車資的違規營業車輛，並依法處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業之車輛吊扣汽車牌照4個月。

監理單位指出，白牌車目前多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，為守護民眾乘車安全及落實運輸業市場的監管機制，新竹市監理站會同警察局交通隊在轄內重要運輸場站及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。

該輛在新竹火車站被查獲的白牌車，因違反個人以自用小型車違法經營計程車客運業，將依公路法第77條第2項規定加重處罰10萬元以上20萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。