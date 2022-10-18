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陳時中座車搶快闖紅燈違規 還違停在公車停靠區

中央社／ 台北18日電

民進黨台北市長參選人陳時中座車遭指闖紅燈等違規行為，陳時中團隊說將依法繳交罰款和檢討。台北市警察局內湖分局今天表示，經查車輛違規闖紅燈屬實，已製單舉發交通違規。

民進黨台北市長候選人陳時中勘查颱風災情。圖擷自羅旺哲的新聞觀察室臉書
民進黨台北市長候選人陳時中勘查颱風災情。圖擷自羅旺哲的新聞觀察室臉書

受颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，台北市連日降下豪雨，多處發生積淹水、路樹倒塌和土石崩落災情，陳時中16日晚間前往內湖及南港勘災。但有媒體報導，陳時中座車為搶快闖紅燈，還違停在公車停靠區。

陳時中競選團隊今天表示，違規就是不對，將依法繳交罰款，並深自檢討，已叮嚀工作夥伴不要再發生這種事。

對此，內湖分局今天也發布新聞稿說明，颱風尼莎16日帶來豪雨，造成轄內成功路五段、康湖路口嚴重積水，立即啟動交通快打警力到事發路口豎立交通錐，並實施交通管制措施。

期間，員警發現有1輛白色汽車自康湖路駛入上述路口，白車當時顯示雙黃警示燈且緩速前行，員警為避免白車駛入右側積水區，所以上前詢問駕駛狀況，待號誌轉換後，指揮左轉成功路五段後離去。

內湖分局說，經查證上述白色車輛已違反「道路交通管理處罰條例」第53條第1項規定，已對其製單舉發交通違規；「汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。」

內湖分局呼籲，駕駛人行經路口時，應注意號誌管制及交通管制人員指揮，警局本於行政中立，對於相關違規均依法舉發，以維交通安全與行車秩序。

陳時中 台北市長 2022大選

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