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詐騙新手法鎖定防疫補助金 警：沒有白吃的午餐

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

疫情爆發以來，不少民眾引頸期盼保險理賠及政府補助，有詐騙業者鎖定民眾心態，趁機發出防疫補助詐騙簡訊，不只騙取個資，更引導民眾至金融機構騙取金錢，雲林生活拮据的高齡婦人日前差點受騙上當，幸有警察即時阻詐才保住養老金。

雲林一名年約70歲沈姓婦人，平時生活拮据，接到自稱台北市某公家單位的電話簡訊，指有政府補助金可以領，以為生活又有希望，十分開心，但因她使用的不是智慧型手機，無法點取連結，所以她回撥電話詢問領取辦法，對方指定要到金融機關按照步驟辦理，就可領補助金。

但已高齡70歲的沈姓婦人看不懂簡訊內容，就走到住家附近的派出所向警察求助。沈婦拿出手機，並開出簡訊畫面，向警察詢問該如何領取補助金，眼尖警員劉俊明看一眼就拆穿詐騙集團的騙術，在劉俊明和新崙派出所長陳建佑耐心、細心解釋後，沈婦才驚覺原來是詐騙簡訊，也感嘆詐騙集團很會鎖定人性弱點。

沈婦表示，平時省吃儉用才存下為數不多的養老金，若真的按照詐騙集團指示辦理，可能畢生積蓄就被騙光光了，到時她真的不知道怎麼辦，感謝警察即時提醒，才能讓她保住養老金。

警方表示，詐騙手法日新月異，當下要保持冷靜，沒有不勞而獲的事，政府補助不會請人到金融機構辦理，若接獲可疑電話，要撥打165反詐騙專線求證，或到鄰近派出所詢問，多一分警覺，就可少一分損失。

沈姓婦人稱接到自稱台北市某公家單位的簡訊，指有政府補助金可領。記者黃于凡／翻攝
沈姓婦人稱接到自稱台北市某公家單位的簡訊，指有政府補助金可領。記者黃于凡／翻攝

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