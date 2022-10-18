台中龍井強風吹牌樓神像崩塌 險砸中機車騎士

受東北風偏強及颱風外圍環流影響，台中海線昨天風勢強勁，龍井區麗水里福順宮牌樓上神明雕像連同牌樓水泥磚整片在昨天近傍晚被強風吹落，碎裂一地。麗水里長陳耀墩說，當時有機車騎士騎車通過牌樓，差點被砸中，由於掉落物很重，15人扛不動，無法移除，後改由小型挖土機清除。

警方今天說，由於目前當地風勢強勁，為避免牌樓仍有碎裂無掉落，有目前仍管制交通，待今天下午廟方人員到場會勘，處理後續修繕或補等事宜。

陳耀墩說，里內近三百年歷史的福順宮，主祀三府王爺，香火鼎盛，福順宮牌樓至今逾30年，長期在海風吹襲下，恐有風化損傷，影響建築結構，上個月地震，就有零碎磁磚掉落，昨天下午風勢強勁，沒想到牌樓整片神像連同磚塊都強風掃下來。