IG結識投顧老師 女子匯款投資泰達幣險受騙
40歲的謝姓女子昨天到銀行要匯款20萬元，說要匯去投顧公司投資泰達幣，行員發覺收款帳號卻是他人的個人帳戶，趕緊請警方到場勸說她，才及時攔住她受騙。
據了解，昨天上午11點多，謝女到鳳山某銀行，臨櫃要匯20萬元，員警到場詢問她，如何認識慫恿她投資的人，謝女說是透過IG社交軟體認識的網友，對方自稱是投顧老師，介紹她投資虛擬貨幣，稱投資相較波動較大的「比特幣」，不如投資較穩定又可獲利的「泰達幣」。
對方為取信謝女，除了提供帳號，也要求謝女提供個人帳戶，誆稱以便將來獲利可以直接匯款給她，她才根據對方提供的帳號要匯款投資。
鳳山警分局巡佐江坤原告訴謝女，「這9成9以上是詐騙」，勸謝女說，這是詐騙集團要騙錢，還要騙走人頭帳戶的慣用手法。謝女心想與對方也不曾謀面，趕緊打住匯款，大嘆原本想利用存款進行投資理財，沒想到差點受騙。
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