越南籍貨輪麥寮外海4名船員落海 3人斷手腳1人失蹤

越南籍「VIMC SUNRISE」貨輪昨天傍晚在麥寮西方7浬處海域下錨作業時，傳出船上4名越南籍船員不慎落海，船方投擲救生圈救起3人，2人斷腳、1人斷手，另有一名大副失蹤，海巡署獲報已出動鑑艇及空勤總隊直升機搶救，因海象不佳，風力強，空勤直升機今天也擴大搜尋中。

航港局中部航務中心表示，昨晚6時5分接獲海巡署中部分署通報，一艘總噸位3萬1236噸級越南籍貨輪，船上有22名越南籍船員，昨天傍晚5時8分在麥寮西方7浬處海域下錨作業時，船上4名越南籍船員不慎落海，船方有投擲救生圈救起3人，其中2人斷腳、1人斷手，另有一名大副失蹤，請求救援。

海巡署通報布袋海巡隊兩艘巡防艇、海巡署艦隊分署金門艦也出海救援，中部分署及第五巡防區成立應變中心，通報空勤總隊及國搜中心申請直升機支援搜救。

空勤總隊直升機昨晚從台中清泉崗機場起飛前往搶救，因海象不佳，風力高達8至9級、強陣風11級，浪高5公尺以上，都無法順利搜救。

海巡署中部分署管制回報，該輪通報有4名船員落海，船方有投擲救生圈自行救起3人，船上船員尚有18名，主機操控困難，船上剩餘燃油630ＭＴ、柴油200ＭＴ，無油料外洩。

中部航務中心接獲彰化通報，越南籍雜貨輪目的港NTNGDE,CN，船上3名受傷人員位於船艏船艙等待救援，後來主機狀況已正常。

中部航務中心和彰化信號台聯繫確認，經聯繫，該輪船東決定貨輪持續往南航行，以利船上3名船員後送就醫，今天清晨已順利航進高雄第二港口。