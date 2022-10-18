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影／金門發生住宅火警 疑電線走火佛堂全燒毀

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金寧鄉湖埔村湖下今天上午發生一起住宅火警，疑似民眾家中的佛廳電線走火，才引起火災，由於緊鄰湖埔國小，刺耳的消防車鳴笛聲響起，讓不少師生都嚇了一跳，好在消防人員花了10分鐘就將火警撲滅，無人員傷亡，詳細起火原因，正由火調科調查中。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，今天上午10時48分勤指中心接獲民眾報案，指稱看到家中的2樓佛廳冒出黑煙，消防人車於10時56分到達現場，發現現場2樓是鐵皮及磚造構造，且室內已全面燃燒，燃燒面積約15平方公尺，火勢於11時06分火勢撲滅，無人員傷亡。

陳叁奇表示，此次救災，共出動各式車輛7輛，消防人員18名，好在大家灌救得宜，火勢在10分鐘內就已撲滅。

據楊姓屋主透露，他一早有到佛堂拜拜，但香應該早已經點完了，不知道為何起火；據了解，屋內有不少易燃物，2樓鐵皮屋幾乎整間燒毀，內部與外部都被煙燻的漆黑一片。

由於起火點就在湖下村內，附近不少民眾聽到消防車聲都相當緊張，看到消防人員馳援救災，都給予高度的評價。

金門縣金寧鄉湖下聚落內發生住宅火警，民眾家中佛堂全遭燒毀。圖／金門縣消防局提供
金門縣金寧鄉湖下聚落內發生住宅火警，民眾家中佛堂全遭燒毀。圖／金門縣消防局提供
金門縣金寧鄉湖下發生住宅火警，民眾家中佛堂全遭燒毀，消防人員救災狀況。圖／金門縣消防局提供
金門縣金寧鄉湖下發生住宅火警，民眾家中佛堂全遭燒毀，消防人員救災狀況。圖／金門縣消防局提供

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