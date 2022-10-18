影／搶先看！ 台南消防形象「先鋒救援」精采預告片登場

台南市100多名消防人員花了5天拍攝完成消防形象影片「先鋒救援」，今天先發表1分40秒預告片，內容描述小男孩因為受過消防員的幫助，立志成為成為熱血助人的消防員。內容精采、節奏緊湊，11月1日將在大橋特搜特發表完整影片。

2022年台南消防月曆發表會，結合創作歌手帶領警消歡唱主題曲《我在你身邊》，以溫馨的角度帶動話題。2023年台南消防形象影片由真實故事改編，拍攝形象影片，片長約7分鐘，強調消防員的多元價值與專業，以「我們不是超級英雄，但衝向危難是我們的任務與使命」為主軸，拍攝微電影。

消防局長李明峯表示，2023年消防形象影片透過鏡頭讓民眾更認識消防三大核心任務，預防火災、搶救災害及緊急任務，了解消防員的日常工作，並喚起民眾對防火、防災的注意，一起守護府城的安全。

市長黃偉哲說，不同於其他縣市的消防猛男月曆，府城的消防月曆，呈現消防員專業與多元價值，消防月曆不只是透過力與美展現消防形象，最主要的目的，在於利用多元且活潑的宣導方式，向民眾宣導防災基本常識，藉此強化火災預防概念。