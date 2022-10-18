影／偕好友共騎機車遊墾丁自摔 騎士遭遊覽車輾頭慘死
屏東墾丁是旅遊度假勝地，恆春半島西海岸的4之1號道路山海段昨天下午發生一起死亡車禍，騎乘機車雙載的吳姓及郭姓遊客北返時，不明原因自摔倒地，側方的遊覽車右後輪輾過吳的頭部，當場死亡，郭手部骨折、擦挫傷，有目擊者稱車禍前遊覽車疑似按喇叭，機車騎士受驚嚇才摔車，警方表示仍在調查釐清，遊覽車司機被依業務過失致失罪嫌送辦。
警方調查，昨天下午2時許，50歲林姓男子駕駛遊覽大客車由恆春鎮檳榔路往山海路方向直行，住東港鎮的24歲吳姓及郭姓遊客共騎機車北返，在遊覽車右側方偏向自摔倒地，戴安全帽的吳姓機車騎士，頭部被遊覽車右後輪輾壓過，吳頭部破裂當場死亡，後座郭姓乘客向右滑摔，左手骨折、手腳擦傷，由救護人員送至恆春基督教醫院醫治。
有目擊者指稱遊覽車疑似按喇叭超車，機車騎士受到驚嚇才摔車，頭部被輾身亡； 警方調查，遊覽車駕駛欲超車前，確有鳴喇叭聲示警，但是否因此造成自摔車禍，仍待交通事故鑑定進一步釐清，呼籲用路人務必小心駕駛。
另外，屏東恆春半島冬季特有的落山風吹起，風起時相當於輕颱等級威力， 近來常有機車騎士在路上忽遇一陣強風，安全帽被吹起遮住視線，或是機車車身被風吹歪，恐造成危險，也請機車駕駛保持適當安全距離，時時注意周遭狀況，避免發生事故，保護自己與他人的安全。
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