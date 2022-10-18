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新北環快連環車禍、疑因遊覽車司機恍神 追撞等紅燈車陣
新北環河快速道路三重區龍門路出口今天上午發生6車連環追撞，警方初步了解，是因為遊覽車在匝道口前方下坡路段，未保持安全車距追撞前方整排停等紅燈車陣，幸好只有2人輕傷送醫，所有事故車輛已於10時26分拖離現場，全線恢復通行。
這場車禍發生在上午8時31分交通尖峰時段，當時龍門路匝道口是紅燈，4輛轎車、1輛小貨車依序停下等候，後方由53歲蘇姓司機駕駛的遊覽車，先追撞1輛轎車，再一路往前推撞4輛車造成連環車禍。
遭遊覽車追撞的第一輛轎車首當其衝前後擠壓變形，73歲陳姓男駕駛、以及另1輛轎車的57歲鄭姓女駕駛，主訴胸口疼痛、沒有外傷、意識清醒，分別由救護車送往北市馬偕與台大醫院檢查。現場只有2線車道，因外側車道發生事故，僅剩內側車道可通行。
遊覽車是空車，蘇姓司機酒測值0，當時正準備去蘆洲區集賢路載客，下高架坡道一時恍神沒注意前方車輛已陸續停下等紅燈，驚醒時緊急煞車已經來不及，釀成連環追撞。
三重警分局獲報派遣15名警力趕抵疏導交通，現場完成測繪後，拖吊車開始移置事故車輛，上午10時26分通報路況排除，全線恢復通行。詳細車禍原因仍需鑑識調查進一步釐清。
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