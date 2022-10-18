影／七旬父遇假警察詐騙 孫女與阿嬤聯手阻詐保80萬

台中市七旬陳姓老翁14日接到詐騙電話，歹徒佯稱警察，以陳翁涉刑案為由，要求陳提領80萬現金到法院，證明清白，不過與陳翁同住的陳母聽到，認為是詐騙，趕緊通知孫女，孫女連忙告知警方到場阻詐，保住陳翁老本。

第六警分局西屯所在14日接獲陳姓女子（42歲）報案，稱其父親（70歲）接到假警察電話，謊稱涉及刑案，且用LINE傳假的「電子傳票」給父親，父親一時心急，依照詐騙集團指示提領80萬元積蓄，欲前往交付。

陳女表示，父親接到歹徒假扮警察詐騙，謊稱是在偵辦一起販毒案，因為要清查落嫌犯金流，有匯款至父親帳戶，指控父親涉有重嫌，為了要查證是否有拿取贓款，歹徒要父親提領現金80萬元，依照法律規定要轉交給警方，將錢繳到法院公證。

陳女說，父親是與祖母同住，祖母聽到父親描述的狀況後，認為是詐騙，，祖母才會趕緊撥電話給她，確認是否真的遇到詐騙。

警方得知後，趕赴現場勸阻，警員向陳翁解釋，公文書會使用紙本郵寄，另外檢視陳翁的手機通訊軟體聊天紀錄，發現聊天室的訊息全部被收回，陳翁才相信自己被詐。