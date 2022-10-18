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22刀殺死養大他的鄰居、舅當庭斥六字經 女檢制止講髒話

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子李盈達討錢不成，持水果刀猛刺養育他16年的78歲楊姜姓婦人22刀，拿走11萬2千元現金，先去色情按摩消費，再逃至花蓮躲藏被捕。一審依強盜殺人罪判李無期徒刑，褫奪公權終身。檢方與李皆上訴，台灣高等法院今傳李的舅舅作證；周姓舅舅斥外甥好吃懶做，說到激動處連「六字經」都出口，詰問的女檢察官制止說「不可以講髒話」。

李盈達出生時，父親因案遭通緝生死未卜，母親患精神疾病，祖母無法養育，在他6個月大時，託付給原是鄰居的死者照顧；死者不捨李的身世，帶回家中同住、視如己出，同住扶養至他16歲；因李上高中學壞，被送回家由舅舅撫養。

李常偷東西，舅舅無法忍受，鬧到夫妻失和差點離婚，乾脆換大門鎖，把李趕走；李淪落公園流浪，回去找死者求助，死者心軟，常私下金援，去年9月還讓小兒子安排李到塑膠工廠擔任學徒一同工作。

李盈達多次未經婦人同意就從包包中直接拿錢，養成「想要就拿」習慣。去年10月20日工廠發工程款，婦人小兒子領取36萬現金，李起歹念，隔天上班先到死者家中討錢，途中還購買水果刀；因向死者討錢遭拒，竟拿水果刀朝她頭部、背部猛刺22刀。

李殺害從小照顧他的恩人後，搶走現金11萬2千元，凶刀棄置一樓樓梯間，搭計程車返回租屋處換掉血衣，先前往台北市林森北路半套店消費，然後包計程車逃往花蓮，躲在不知情的網友家。警方循線追至，李外出買消夜時被捕，起出剩餘的染血贓款9萬9300元。

新北地方法院認為楊姜姓婦人與李無血緣關係，卻待之如親孫，李要錢不成就殺人，沒有任何可減刑的理由；但念及他犯後坦承犯行，犯案時才19歲，還算思慮不周的年紀，依兩公約「非犯情節最重大之罪」量處無期徒刑。

檢方和李盈達為了刑度「過輕」或「過重」都上訴。李說，「我知道錯了，希望法官能給我機會」。

高院今傳李的周姓舅舅作證，舅舅批評李不僅經常蹺課，還常欠同學錢，他在學校就因為以為金錢能處理事情，差點被人打。舅舅說，他曾替外甥收爛攤子，而外甥去加油站打工沒幾天，因不想上班，就編說「媽媽住院」「媽媽死了」要請喪假，他覺得再怎樣都不該詛咒自己的親人，說到激動處，舅舅連六字經都罵出口。

檢察官提醒舅舅法庭是公共場合，要他注意自己的言詞，舅舅則難掩激動，說曾帶外甥去看自己的媽媽，沒想到他一離開，李盈達就轉頭打電動，一看到他「馬上變孝子」，根本就是在作戲。

男子李盈達去年10月討錢不成，以水果刀猛刺養育他16年的楊姜姓老婦致死，一審依強盜殺人罪判他無期徒刑，李認為量刑過重，上訴台灣高等法院。圖／聯合報系資料照
男子李盈達去年10月討錢不成，以水果刀猛刺養育他16年的楊姜姓老婦致死，一審依強盜殺人罪判他無期徒刑，李認為量刑過重，上訴台灣高等法院。圖／聯合報系資料照

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