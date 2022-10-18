屏東飛航機意外釀2死 家屬怒控業者過失聲請交付審判被駁

屏東三地門去年發生輕航機墜毀事故，58歲林姓教練搭載24歲陳姓學員體驗飛行，約10分鐘失聯墜毀身亡，陳姓學員家屬怒控業者害人性命，但檢方偵辦認為教練誤判天候是主因，簽結未起訴，家屬不服聲請再議遭駁回，聲請交付審判，屏東地方法院認為教練具機長地位且有指揮權，其誤判天候是主因，駁回家屬聲請。

這起輕航機死亡意外發生於去年1月7日，檢警調查，隸屬凱翔航空運動促進協會、編號AJ-2199的CTLS型超輕型載具，當天下午2點多從三地門鄉賽嘉飛行場起飛10分鐘後失聯，晚上10點多在鄰近山區發現飛機殘骸，林姓教練搭載陳姓學員體驗但墜機身亡。

家屬悲憤難以接受，怒控凱翔周姓理事長、透過網路平台銷售飛行體驗課程的陳姓業者，以及一位歐陽地面飛航安全管理人員安排活動失當，有過失致死罪嫌。

屏東地檢署會同運安會調查，事故當天天氣狀況極差，雲層厚且能見度僅約1公里，但天氣情況是否符合目視飛航標準，是高度專業事項且須仰賴現場判讀，由持有操作證的林姓教練依其專業判斷，周姓理事長等3人罪嫌不足，偵辦後簽結不予起訴。家屬不服聲請再議，被高分檢駁回，決定聲請交付審判。