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屏東飛航機意外釀2死 家屬怒控業者過失聲請交付審判被駁
屏東三地門去年發生輕航機墜毀事故，58歲林姓教練搭載24歲陳姓學員體驗飛行，約10分鐘失聯墜毀身亡，陳姓學員家屬怒控業者害人性命，但檢方偵辦認為教練誤判天候是主因，簽結未起訴，家屬不服聲請再議遭駁回，聲請交付審判，屏東地方法院認為教練具機長地位且有指揮權，其誤判天候是主因，駁回家屬聲請。
這起輕航機死亡意外發生於去年1月7日，檢警調查，隸屬凱翔航空運動促進協會、編號AJ-2199的CTLS型超輕型載具，當天下午2點多從三地門鄉賽嘉飛行場起飛10分鐘後失聯，晚上10點多在鄰近山區發現飛機殘骸，林姓教練搭載陳姓學員體驗但墜機身亡。
家屬悲憤難以接受，怒控凱翔周姓理事長、透過網路平台銷售飛行體驗課程的陳姓業者，以及一位歐陽地面飛航安全管理人員安排活動失當，有過失致死罪嫌。
屏東地檢署會同運安會調查，事故當天天氣狀況極差，雲層厚且能見度僅約1公里，但天氣情況是否符合目視飛航標準，是高度專業事項且須仰賴現場判讀，由持有操作證的林姓教練依其專業判斷，周姓理事長等3人罪嫌不足，偵辦後簽結不予起訴。家屬不服聲請再議，被高分檢駁回，決定聲請交付審判。
屏東地院指出，依民用航空法第2條第20款關於超輕型載具，及民用航空法第2條第10款機長定義，林姓教練居於該次活動機長地位且具指揮權，地面管理人員當天曾示警「這種天氣還要飛喔」，但林姓教練仍欲起飛，最後才取下示警紅旗，聲請人指訴被告3人過失致死均難認採，聲請交付審判駁回。
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