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高雄楠梓4車連撞 網友形容像貪食蛇「撞得一籮筐」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

臉書「我是楠梓人」昨晚有人貼文指「好恐怖，4車相撞」；經查，該事故發生於高雄楠梓區後昌路與加宏路口，疑為其中一輛汽車駕駛，未注意車前情況，追撞在路口等待左轉的車輛，進而波及對向2輛車；所幸，這起事故4名駕駛只受輕傷無生命危險，也無酒駕情事；有網友形容事故看起來像「迴轉壽司跟貪食蛇」。

經查，這起事故發生在昨晚8時27分許，在楠梓區後昌路與加宏路口，56歲孫姓男子駕駛轎車行經後昌路北往南內側車道直行至加宏路口準備左轉待轉時，遭後方34歲饒姓男子疑未注意前車待轉，竟直接追撞前車。

孫男駕駛的轎車遭撞後，被推到對向車道，竟導致對向直行的50歲王姓男子及56謝姓男子駕駛的轎車接連發生碰撞，釀成4車碰撞的事故，且該路段一度因事故無法通行。

這起事故，被網友貼上臉書「我是楠梓人」；網友見狀紛紛留言，「怎麼感覺有點像貪食蛇來不及轉彎撞在一起」、「看起來像迴轉壽司造成的」，還有網友神回「熱鬧的籮筐會」。

警方獲報到場，所幸，整起事故，並無人受困傷亡，4名駕駛只受輕傷，無生命危險，也未有酒駕情事。

初步調查，這起事故，疑似為饒男未注意前車狀態造成，詳細事故原因仍待交通大隊鑑定釐清。

高雄楠梓區後昌路與加宏路口昨晚發生４車連撞事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區後昌路與加宏路口昨晚發生４車連撞事故。記者陳弘逸／翻攝
臉書「我是楠梓人」昨晚有人貼文指「好恐怖，4車相撞」。圖／取自臉書「我是楠梓人」
臉書「我是楠梓人」昨晚有人貼文指「好恐怖，4車相撞」。圖／取自臉書「我是楠梓人」
網友在臉書分享車禍當下的不同視角。圖／取自臉書「我是楠梓人」
網友在臉書分享車禍當下的不同視角。圖／取自臉書「我是楠梓人」
高雄楠梓區後昌路與加宏路口昨晚發生４車連撞事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區後昌路與加宏路口昨晚發生４車連撞事故。記者陳弘逸／翻攝
臉書「我是楠梓人」昨晚有人貼文指「好恐怖，4車相撞」。圖／取自臉書「我是楠梓人」
臉書「我是楠梓人」昨晚有人貼文指「好恐怖，4車相撞」。圖／取自臉書「我是楠梓人」
臉書「我是楠梓人」昨晚有人貼文指「好恐怖，4車相撞」。圖／取自臉書「我是楠梓人」
臉書「我是楠梓人」昨晚有人貼文指「好恐怖，4車相撞」。圖／取自臉書「我是楠梓人」

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