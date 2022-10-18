快訊

郭台銘親自駕駛Model B進場！3款台灣製造電動車2022鴻海科技日正式登場

黃義交生前默默行善 LINE回這個字讓友人不捨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校長性騷實習生 全國中小學校長協會：遺憾與抱歉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台北即時報導

台南市某國小前校長今年暑假期間，涉嫌對教育實習學生有不當的性平行為，遭市府性平會決議解聘且通報全國不適任教育人員，南市中小學校長協會今聲明，教育人員應謹守專業倫理分際專業自持、自重自愛。全國中小學校長協會理事長張信務也對此案表示抱歉。

這名校長是今年7月間被檢舉在校內對來實習的學生有性騷的行為，經教育局啟動調查程序，由市府性別平等教育委員會受理調查，但考量校長身分，首次會議中就決議先暫停職務，後經調查屬實，10 月初經性平委員會決議終身解聘，且通報為全國不適任教育人員。

南市中小學校長協會今天發表聲明，指校長是學校教育的重要舵手，身為學校領導人，除了要帶領學校邁向卓越外，更應以守護師生安全為己任，謹守專業倫理分際、以身作則、端正品性、自重自愛，才足當學校的領頭羊。

聲明中說，懲處結果已發布，當事人雖有依法尋求救濟的權利，但依性平會決議的結果，該校長個人對教育實習學生的不當行為，顯然已違反教育人員的專業倫理規範，協會同表譴責，並鄭重呼籲南市全體教育人員，無論身居何位，皆應抱持教育專業信念，隨時自我審視、端正行為操守、注重專業形象，並自重自愛，為維護師生安全與健康做最大的把關。

台南市中小學校長協會理事長李添旺表示，黃市長對校園性平事件非常重視，在強調「性平事件零容忍」的政策下，教育局對各校性平事件的預防、處理與輔導機制建立與推動，用心程度有目共睹。針對本不幸事件，校長協會強烈呼籲與提醒所有校長應警惕在心、謹言慎行、勿忘初衷，持續用專業和熱情，帶領全體教職員工，全心全意營造更優質、安全、安心的教育環境。

全國中小學校長協會理事長張信務也對此案感到遺憾與抱歉，他說，身為學校領導者應該以更高的道德標準來帶領校務經營，未來將深切檢討並加強校長專業素養的培育，善盡校長的角色與職責。

台南市某國小前校長遭檢舉涉及校園性別事件，遭解聘，全國中小學校長協會對此表示遺憾與抱歉。示意圖／Ingimage
台南市某國小前校長遭檢舉涉及校園性別事件，遭解聘，全國中小學校長協會對此表示遺憾與抱歉。示意圖／Ingimage

延伸閱讀

不護短！南市某國小前校長涉性別事件遭終身解聘

前滑輪溜冰女將自爆遭性騷 體育署回應了！

影／前滑輪溜冰選手自爆遭教練性騷 教長：停職調查中

校園防疫新制明起實施 接觸者打3劑免居隔可入班

相關新聞

22刀殺死養大他的鄰居、舅當庭斥六字經 女檢制止講髒話

男子李盈達討錢不成，持水果刀猛刺養育他16年的78歲楊姜姓婦人22刀，拿走11萬2千元現金，先去色情按摩消費，再逃至花蓮...

影／違規行駛大安溪上游河床 14輛越野吉甫車被查獲

大安溪上游雪霸國家公園的水域，不時有遊客駕車前往遊玩，但當地禁止一般車輛通行，前晚警方接獲通報有多輛越野吉普車闖入，攔查...

影／搶先看！ 台南消防形象「先鋒救援」精采預告片登場

台南市100多名消防人員花了5天拍攝完成消防形象影片「先鋒救援」，今天先發表1分40秒預告片，內容描述小男孩因為受過消防...

高雄男騎車酒駕、吹氣前急吞薄荷糖 酒測結果仍超標

高雄50歲鄭姓男子酒後騎車，看到警察靠近加速逃離，警方追上後攔停，發現鄭男全身都是酒氣，他趁酒測前緊急吞下薄荷糖，希望瞞...

影／偕好友共騎機車遊墾丁自摔 騎士遭遊覽車輾頭慘死

屏東墾丁是旅遊度假勝地，恆春半島西海岸的4之1號道路山海段昨天下午發生一起死亡車禍，騎乘機車雙載的吳姓及郭姓遊客北返時，...

新北環快連環車禍、疑因遊覽車司機恍神 追撞等紅燈車陣

新北環河快速道路三重區龍門路出口今天上午發生6車連環追撞，警方初步了解，是因為遊覽車在匝道口前方下坡路段，未保持安全車距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。