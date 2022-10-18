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影／違規行駛大安溪上游河床 14輛越野吉甫車被查獲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

大安溪上游雪霸國家公園的水域，不時有遊客駕車前往遊玩，但當地禁止一般車輛通行，前晚警方接獲通報有多輛越野吉普車闖入，攔查發現有14輛違規行駛河床的砂石車專用道，將依違反水利法函請縣府水利處裁罰1至20萬元。

警方指出，10月16日下午大湖警分局象鼻派出所接獲林務局通報，有10幾輛越野吉普車進入到大安溪上游雪霸國家公園水域遊玩，因該處河床禁止一般車輛通行，警方接獲報案後立即派遣轄區大安、梅園派出所員警前往攔查。

晚間7點20分在泰安鄉梅園村梅象橋下游500公尺處的河床砂石車專用道，員警當埸查獲林姓駕駛帶頭的4輛吉普車，另有10輛吉普車趁機走河床小路往梅象道路，也由會同支援的保七總隊第五大隊東勢分隊員警攔獲，共查獲14輛越野吉普車違規行駛。

警方表示，將依違反水利法第78條第1項第6款在指定通路外行駛車輛，函請苗栗縣政府水利局裁處，依法可處1萬元以上、20萬元以下罰鍰。

警方呼籲民眾不要為了要進入大安溪上游泡野溪溫泉違法開車進入河床，不僅破壞河道，且涉水過程中也可能會造成自身的危害。

警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝
警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝
警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝
警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝
警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝
警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝
警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝
警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝
警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝
警方攔查發現14輛越野吉甫車違規行駛大安溪上游河床砂石車專用道，將依水利法函請縣府裁處。圖／記者胡蓬生翻攝

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