影／違規行駛大安溪上游河床 14輛越野吉甫車被查獲

大安溪上游雪霸國家公園的水域，不時有遊客駕車前往遊玩，但當地禁止一般車輛通行，前晚警方接獲通報有多輛越野吉普車闖入，攔查發現有14輛違規行駛河床的砂石車專用道，將依違反水利法函請縣府水利處裁罰1至20萬元。

警方指出，10月16日下午大湖警分局象鼻派出所接獲林務局通報，有10幾輛越野吉普車進入到大安溪上游雪霸國家公園水域遊玩，因該處河床禁止一般車輛通行，警方接獲報案後立即派遣轄區大安、梅園派出所員警前往攔查。

晚間7點20分在泰安鄉梅園村梅象橋下游500公尺處的河床砂石車專用道，員警當埸查獲林姓駕駛帶頭的4輛吉普車，另有10輛吉普車趁機走河床小路往梅象道路，也由會同支援的保七總隊第五大隊東勢分隊員警攔獲，共查獲14輛越野吉普車違規行駛。

警方表示，將依違反水利法第78條第1項第6款在指定通路外行駛車輛，函請苗栗縣政府水利局裁處，依法可處1萬元以上、20萬元以下罰鍰。