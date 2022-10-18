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新北環快三重龍門路口6輛大小車連環追撞 建議提前改道

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北環河快速道路北向位於三重區龍門路出口，上午8時31分發生6輛車的連環車禍，警方和消防局目前均在現場處理，初步清查共有1輛遊覽車、1輛貨車、4輛轎車撞成一團，沒有人受困，2人輕傷送醫，現場仍在處理當中，造成後方大塞車，警方提醒用路人提前改道行駛。

消防局指出，現場2民眾(1男1女)送醫，無外傷、胸口疼痛，意識清醒，分別送往北市馬偕及北市台大醫院。現場2線道影響外側車道，僅內側線道可通行，員警已至現場交管。

新北環快三重龍門路口發生6車連環追撞，警方呼籲提前改道。記者林昭彰／翻攝
新北環快三重龍門路口發生6車連環追撞，警方呼籲提前改道。記者林昭彰／翻攝
新北環快三重龍門路口發生6車連環追撞，警方呼籲提前改道。記者林昭彰／翻攝
新北環快三重龍門路口發生6車連環追撞，警方呼籲提前改道。記者林昭彰／翻攝
新北環快三重龍門路口發生6車連環追撞，警方呼籲提前改道。記者林昭彰／翻攝
新北環快三重龍門路口發生6車連環追撞，警方呼籲提前改道。記者林昭彰／翻攝

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