中壢青埔鐵皮工廠暗夜惡火燒 2小時後撲滅無人傷

桃園中壢環保路上的鐵皮工廠，今凌晨2時46分許因不明原因起火燃燒，地上1層的廠房全面陷入火海，消防人員獲報後，到場布水線灌救，所幸於今晨5時5分火勢撲滅，目前正處理殘火，所幸無人傷亡，確切財損及起火原因仍待消防火調科調查釐清。

青埔地區的製造空汙防制設備鐵皮工廠，整棟起火，消防人員獲報後發現，起火面積超過500平方公尺。消防第二大隊表示，現場燒毀廠內原料、機台、小貨車3輛及推高機等物品，所幸無人傷亡，火勢於約2小時後控制撲滅，確切財損及起火原因仍待消防火調科調查釐清。 桃園青埔環保路工廠暗夜惡火，消防人員花2小時後控制撲滅。記者翁唯真／翻攝 桃園青埔環保路工廠暗夜惡火，廠房全面燃燒。記者翁唯真／翻攝