高雄男騎機車遊南橫 酒駕累犯男撞傷他還跑了被警揪出

高市陳姓男子騎機車到南橫遊玩，行經台20線73.4K處時，潘姓男子的轎車突然迴轉，導致他摔車受傷，潘下車和陳聊了幾句後，駕車逃離，警方隨後逮捕潘男，發現他有2次酒駕行為且無照駕車，酒測值達每公升1.11毫克，警詢後依公共危險和肇逃等罪送辦。

警方指出，22歲的陳姓男子和好友上周六騎車到南橫遊玩，行經台20線73.4K處時，前方由潘姓男子（52歲）駕駛的轎車，突然迴轉，陳措手不及，直接撞上轎車後噴飛在地。

當時潘男一度下車，和陳男聊了幾句話後，又上車，直接駛離現場；六龜警分局荖濃派出所所長江保成獲報，趕赴現場，見受傷的陳男手腳擦挫傷坐在地上，陳男告知警方，當時未記下潘男車號。

警方訪查看到車禍過程的周圍居民，循線查獲住在附近的潘姓男子，將滿身酒氣的潘男帶回車禍現場，和陳男對質，對潘施以酒測，酒測值達每公升1.11毫克。

警方發現，潘男是酒駕累犯，2015年和2018年分別有2次酒駕行為，因駕照被吊扣，無照駕車又酒駕肇事，警詢後依公共危險和肇逃等罪將潘送辦。