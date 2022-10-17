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工人清洗機台遭夾困右手掌 消防脫困急送醫
台南市官田工業區今晚發生工人在清洗機台時，不慎遭機械夾困右手掌，經消防隊員趕至，用油壓破壞剪等器材脫困，該工人有開放性骨折，生命徵象穩定，送醫救治中。
這起事故發生在晚間約7點，台南市消防局接獲官田工業區工業路某廠商求助，緊急調派官田、麻豆消防分隊趕往，官田消防隊員發現，年約40歲工人在清洗機台時不慎遭機械夾困右手掌，狀似痛苦。
官田分隊長沈瑞益立即請同仁評估傷患狀況並擬脫困計畫，隊員姜世聰使用三合一油壓破壞剪破壞機器四周固定鋼材，同時由請隊員林建豪建立靜脈輸液，由隊員陳銘賢及林楚珩進行協助，同步請求器材車支援。
麻豆分隊支援人員到達，協助使用楔型木進行夾困空間穩固，再將兩側主滾軸拉離固定軌道，協助工人患成功脫困。
消防隊員初步檢視，工人生命徵象穩定，右手掌有明顯撕裂傷及開放性骨折，緊急傷口包紮已送醫住院中。
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