來電推銷股票保證獲利 婦直奔銀行匯33萬險遭詐

台北市服務業退休顏姓女子接到疑似詐騙電話，推銷未上市股票，宣稱穩賺不賠，她赴銀行欲匯款33萬2千元，員警接獲行員通報趕抵，判斷是詐騙，攔阻匯款替她守住積蓄。

警方調查，62歲顏姓婦人4日在家接到電話，對方自稱投資顧問，稱可先圈購尚未上市股票，保證獲利、穩賺不賠，當天下午1點多她前往銀行，要匯款33萬2千元至對方指定帳戶。

行員起疑通報警方，北市信義警分局五分埔派出所警員謝鴻榮、陳易聖巡邏趕抵，告知是常見假投資詐騙手法，投資應循正常管道，顏驚覺受騙，打消匯款念頭。