天雨路滑兩車對撞 車頭插水溝、四輪朝天畫面驚悚
宜蘭這兩天大雨不斷，國5側車道礁溪鄉興農路口昨天下午發生轎車撞擊車禍，一輛車車頭插入農田排水溝，另一車四輪朝天，車頂向下橫在水溝上，畫面相當驚悚。這起意外事故造成9人受傷送醫，雙方駕駛酒測值零，肇事原因正由警方調查。
礁溪警方表示，興農路與興農路332巷的農路路口，昨天下午2點多發生一起交通事故，經查詹姓男子(79年次)駕駛自小客車，由南往北行駛經過上述地點，與洪姓男子(86年次)駕駛自小客車，由東向西行駛，兩車發生撞擊，一輛車的引擎蓋彎曲變形，另一輛後車廂嚴重受損，雙方駕駛都受傷，還有乘客共9人送醫救治，無生命危險。
礁溪警分局提醒駕駛人，車輛行經路口時要放慢車速，務必遵守交通規則，尤其天雨路滑且視線不佳，行車速度不宜過快，才能夠在路口及時因應各種突發狀況。
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