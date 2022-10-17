新店翁奔28樓女兒牆外鬧輕生 消防隊大驚！半小時救下

新北市新店區一名蘇姓老翁，今天中午獨自站在28層樓高的女兒牆外，場面駭人，民眾看到嚇得報警。警、消趕抵，衝上樓一看，果然看到一個人站在牆外，詢問妻子得知他有輕生念頭，立刻先舒緩氣氛，再好言相勸，趁他不注意時，眾人合力把老翁抱下來，安置後由妻子陪同下樓回家，結束一場需驚。

警、消今天中午11點49分獲報，新店區中央路一棟高級住宅，一名蘇翁（70歲）站在高樓外，狀況危急，趕抵救援。消防隊奔至28樓後，看到蘇翁老婆在頂樓處，苦苦哀求老伴別想不開，經詢問得知，蘇翁長年受疾病所苦，近日心情偏鬱悶。

不過，蘇翁老婆指出，近日家中都沒有發生爭執，且他之前也沒有過輕生念頭，十分不解為何會做出如此舉動；當時負責搶救的新店分隊王勝弘小隊長認為狀況不可拖太久，立刻商討救人，請同仁持續跟老翁對話，再趁他不注意時，迅速把人抱起，順利結束半小時的虛驚。

蘇翁當下情緒偏激動，所幸經過好言相勸，情緒慢慢穩定，事後由老婆陪伴下樓、一起回家；蘇翁老婆頻頻感謝消防隊的幫忙，並表示跟老伴回家就好、不需送醫。