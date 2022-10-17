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影／墾丁船帆石外海傳潛客失聯 男子漂流近1小時獲救

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

尼莎中颱重創北台灣，恆春半島也因颱風外圍環流帶來強勁湧浪。49歲男子今天中午從後壁湖搭膠筏出港潛水，詎料卻在墾丁船帆石外約1海浬處失聯，恆春海巡隊獲報急派PP-3550艇前往救援，研判海象往西南海域擴大搜索，發現男子在巨浪中載浮載沉，漂流近1小時幸運獲救。

恆春海巡隊表示，中午12點38分接獲民眾118通報，墾丁船帆石外約1海浬處海域，有1名潛水客下水後失聯，立即派遣PP-3550艇前往援處。

受中颱尼莎外圍環流影響，恆春半島沿近海湧浪強勁，陣風約6至7級，巡防艇趕抵事故海域並未發現男子蹤影，研判海流往西南海域大搜索，1點29分發現男子疑體力不支在海上漂流，立即拋擲救生圈合力將其救援上艇，結束一場海上驚魂，膠筏船長及潛水客對海巡救援非常感謝。

恆春海巡隊表示，尼莎颱風海上警報雖已解除，但台灣周遭海域海象仍惡劣，呼籲海域船舶及從事水上遊憩活動民眾，隨時注意當前海象，以維安全。

一名男子從後壁湖搭膠筏出港潛水，在船帆石外約1海浬處失聯，恆春海巡隊獲報前往救援，發現男子在巨浪中載浮載沉。圖／恆春海巡隊提供
一名男子從後壁湖搭膠筏出港潛水，在船帆石外約1海浬處失聯，恆春海巡隊獲報前往救援，發現男子在巨浪中載浮載沉。圖／恆春海巡隊提供
恆春海巡隊拋擲救生圈合力將男子救援上艇，結束海上驚魂。圖／恆春海巡隊提供
恆春海巡隊拋擲救生圈合力將男子救援上艇，結束海上驚魂。圖／恆春海巡隊提供

恆春 海巡 海象

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