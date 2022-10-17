快訊

獨／百貨錯愕！童裝業績王「WHY AND 1/2」 證實明年結束營業

獨／華視新聞「共軍導彈襲台」連出6包不罰 法官給原因

開車險撞上行人扭打在一起 雙方互控傷害

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名王姓男子開車，行經行人穿越道時，疑似未禮讓行人，險些撞上熊姓男子，熊氣不過下，上前拍打車窗，王一下車2人就互毆起來；恰好派出所在旁，2人分別前往派出所報案，互控傷害。

據了解，王男（55歲）日前傍晚6點半左右，開著休旅車，行經萬華區西園、大理街口，王開車右轉時，疑似未禮讓行人，導致行人熊男（66歲）險些遭擦撞，熊上前拍打王的車窗。

沒想到，王男一下車，怒氣沖沖質問熊男「為何拍打車輛」後，就徒手攻擊拳腳相向，雙方扭打在一起。

事後，熊男到醫院驗傷後，到一旁的大理街派出所提出傷害告訴，王男到案則稱熊男拍打車身行為，有驚嚇到車內人員才發怒，且也有遭熊男打傷。雙方互控傷害，經警詢筆錄後，全案移送台北地檢署偵辦。

王男開車險些撞上熊男，雙方扭打再一起，事後互控傷害。記者邱奕能／翻攝
王男開車險些撞上熊男，雙方扭打再一起，事後互控傷害。記者邱奕能／翻攝

休旅車 北市

延伸閱讀

騎士左切又未禮讓行人 過程被錄下PO網

警抓錯人被控施暴 立委要警政署出來面對 三重警分局這樣回應

彰化縣長王惠美跑攤遇醉男揮鐮刀 隨扈驚險奪下

黃金獵犬遭挑釁「牙起來」拚輸贏 同伴在旁狂拉繩牽制：別衝動阿！

相關新聞

台中沙鹿「長下坡」又車禍 大貨車追撞停等紅燈5車

台中市沙鹿區向上路的長下坡路段常發生追撞車禍，一輛大貨車今天下午行經該路段追撞前方停等紅燈的5輛車，一人受傷，肇事原因警...

桃園男「神仙縱走」失聯3天找到遺體 垂直墜谷150公尺亡

桃園市吳姓男子14日獨走苗栗縣神仙縱走失聯第三天，搜救人員今天第二天上山，下午在步道稜線下方約150公尺發現遺體，初步研...

影／奧萬大北溪泡湯2女受困 直升機今出動救人

尼莎颱風為台灣帶來雨勢，南投仁愛奧萬大北溪傳出有民眾因野溪暴漲受困，當地消防分隊昨天深夜就派員馳援，但水流湍急，搜救人員...

影／未戴安全帽當警察面闖紅燈 屏警：逕行舉發不寬貸

臉書爆料公社有民眾上傳影片指「屏東警察令人大開眼界」引發熱議，影片中見到兩名男子未戴安全帽騎乘摩托車，還當警員面闖紅燈，...

影／高雄阿伯鬼切害無照少年慘摔 路中央翻滾2圈受傷

高市鄭姓男子昨天下午騎車行經鳳山區鳳林路，突然往路中央鬼切至左側，導致後方17歲劉姓少年來不及反應摔車，人在路中央翻滾2...

船艙破洞！尼莎颱風重創東沙附近貨輪 香港直升機救回7人

中颱尼莎重創北台灣，颱風中心在西南太平洋以每小時15公里速度，向西南進行。稍早傳出有一艘貨輪「勝利輪（SHENG LI）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。