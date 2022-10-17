開車險撞上行人扭打在一起 雙方互控傷害

台北市一名王姓男子開車，行經行人穿越道時，疑似未禮讓行人，險些撞上熊姓男子，熊氣不過下，上前拍打車窗，王一下車2人就互毆起來；恰好派出所在旁，2人分別前往派出所報案，互控傷害。

據了解，王男（55歲）日前傍晚6點半左右，開著休旅車，行經萬華區西園、大理街口，王開車右轉時，疑似未禮讓行人，導致行人熊男（66歲）險些遭擦撞，熊上前拍打王的車窗。

沒想到，王男一下車，怒氣沖沖質問熊男「為何拍打車輛」後，就徒手攻擊拳腳相向，雙方扭打在一起。