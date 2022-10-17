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影／奧萬大北溪泡湯2女受困 直升機今出動救人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

尼莎颱風為台灣帶來雨勢，南投仁愛奧萬大北溪傳出有民眾因野溪暴漲受困，當地消防分隊昨天深夜就派員馳援，但水流湍急，搜救人員多次冒險渡溪未果，所幸山區今天放晴，經調派直升機，順利將受困2人平安載下山，結束一場虛驚。

據了解，40多歲莊姓、陳姓女子上周六（15日）結伴前往奧萬大北溪進行2天1夜的野溪溫泉露營，原訂昨天下午下山，但因山區氣候受尼莎颱風影響，兩人並未如期返家，親友因無法聯繫上她們，急向警消報案求援。

南投縣消防局指出，昨天晚上8時45分獲報，疑有民眾受困奧萬大北溪區域，，立刻調派4名警消於當晚10時40分馳援，沿溪床向上推進搜救，今凌晨加派4名人力，從晚上到早上多次冒險渡溪，但因水流湍急未果，只好退回奧萬大待命。

還好，南投今天上午天氣逐漸轉晴，莊女、陳女見溪水稍退，自行下撤至有訊號的溪床處，並以簡訊向親友報平安，消防局則根據其座標位置，申請調派空勤直升機救援，總算將受困失聯的2人平安載至奧萬大森林遊樂區，結束一場虛驚。

搜救人員則提醒，山區天氣不穩，尤其受到颱風或其外環流，甚至季風、鋒面等影響，中央氣象局通常也都會提前發布通知，像此次尼莎颱風早在周六前就已預告，民眾就應更動登山行程，避免入山以策安全，而不是拿自己的生命開玩笑。

莊姓、陳姓女子赴奧萬大北溪泡野溪溫泉疑因溪流暴漲受困，警消漏夜救人，搜救人員多次冒險渡溪。圖／南投縣消防局提供
莊姓、陳姓女子赴奧萬大北溪泡野溪溫泉疑因溪流暴漲受困，警消漏夜救人，搜救人員多次冒險渡溪。圖／南投縣消防局提供
莊姓、陳姓女子受困奧萬大北溪，搜救人員多次冒險渡溪未果，今趁天氣轉晴申請直升機將她們吊掛救出。圖／南投縣消防局提供
莊姓、陳姓女子受困奧萬大北溪，搜救人員多次冒險渡溪未果，今趁天氣轉晴申請直升機將她們吊掛救出。圖／南投縣消防局提供
莊姓、陳姓女子赴奧萬大北溪泡野溪溫泉疑因溪流暴漲受困，警消漏夜救人，搜救人員多次冒險渡溪。圖／南投縣消防局提供
莊姓、陳姓女子赴奧萬大北溪泡野溪溫泉疑因溪流暴漲受困，警消漏夜救人，搜救人員多次冒險渡溪。圖／南投縣消防局提供

尼莎颱風 奧萬大 北溪

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