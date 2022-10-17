影／未戴安全帽當警察面闖紅燈 屏警：逕行舉發不寬貸

臉書爆料公社有民眾上傳影片指「屏東警察令人大開眼界」引發熱議，影片中見到兩名男子未戴安全帽騎乘摩托車，還當警員面闖紅燈，有網友譏諷稱，站在路口的不是真員警，是3D人形立牌，但也有網友推斷指，警員應另有勤務才未舉發，枋寮警分局表示，員警因交管措施必須手控號誌，才無法及時攔停舉發，將續查並逕行舉發。

這段爆料影片18秒，影片中一名機車騎士停等紅燈，號誌轉綠穿越路口時，突然有兩名男子騎乘機車闖紅燈，因兩車險些碰撞，機車騎士一時情急爆粗口。由於闖紅燈兩男都未戴安全帽，不到5公尺處又有警員站在路口，讓機車騎士不解發文指，屏東警察令人大開眼界。