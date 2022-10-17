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影／未戴安全帽當警察面闖紅燈 屏警：逕行舉發不寬貸

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

臉書爆料公社有民眾上傳影片指「屏東警察令人大開眼界」引發熱議，影片中見到兩名男子未戴安全帽騎乘摩托車，還當警員面闖紅燈，有網友譏諷稱，站在路口的不是真員警，是3D人形立牌，但也有網友推斷指，警員應另有勤務才未舉發，枋寮警分局表示，員警因交管措施必須手控號誌，才無法及時攔停舉發，將續查並逕行舉發。

這段爆料影片18秒，影片中一名機車騎士停等紅燈，號誌轉綠穿越路口時，突然有兩名男子騎乘機車闖紅燈，因兩車險些碰撞，機車騎士一時情急爆粗口。由於闖紅燈兩男都未戴安全帽，不到5公尺處又有警員站在路口，讓機車騎士不解發文指，屏東警察令人大開眼界。

警方表示，經查證事發時間是10月10日下午5點多，因是國慶連假第3天，收假車潮開始北返，當天下午2點多在屏南工業區前實施永翔分流，將台1線南下車流分流至台17線，員警於事發地點站崗，因須執行手控號誌，才無法及時攔停舉發現場違規，後續將再追查，並逕行舉發，呼籲駕駛遵守交通規則，警方即使執行交通疏導勤務，仍會對違規行為事後逕行舉發。

對於兩名男子未戴安全帽且當員警面前闖紅燈，警方表示，員警因須執行手控號誌，才無法及時攔停舉發現場違規，後續將再追查，並逕行舉發。圖／取自爆料公社
對於兩名男子未戴安全帽且當員警面前闖紅燈，警方表示，員警因須執行手控號誌，才無法及時攔停舉發現場違規，後續將再追查，並逕行舉發。圖／取自爆料公社
屏東有兩名男子未戴安全帽騎乘摩托車，還當警員面前闖紅燈，影片被上傳網路引發熱議。圖／取自爆料公社
屏東有兩名男子未戴安全帽騎乘摩托車，還當警員面前闖紅燈，影片被上傳網路引發熱議。圖／取自爆料公社

機車騎士 爆料公社 警察

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