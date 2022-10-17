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高雄阿伯鬼切害無照少年慘摔 路中央翻滾2圈受傷
高市鄭姓男子昨天下午騎車行經鳳山區鳳林路，突然往路中央鬼切至左側，導致後方17歲劉姓少年來不及反應摔車，人在路中央翻滾2圈後倒地，後方轎車駕駛目擊，驚呼：「嚇死我了」；鄭肇事後離開現場，被警方通知到案，幸少年無大礙，因無照騎車被警方依法開單。
社會事新聞影音Line群組有網友今天下午貼出影片，影片中，只見一名騎士在昨天下午3時50分，在鳳林路欲左轉對向車道，在右前方的騎士突然鬼切，造成騎士當場摔車，在路中央翻滾2圈後倒地受傷。
當時後方轎車行車記錄器將整個車禍過程拍下，駕駛目擊，忍不住驚呼：「嚇死我了」。
轄區鳳山警分局警方表示，當時67歲鄭姓男子騎機車沿鳳林路由北向南行駛，行經鳳東路時欲左轉至對向車道，17歲的劉姓少年在後方反應不及摔車，鄭男肇事後，離開現場，事後被警方通知到案，幸劉姓少年僅手腳擦挫傷，無大礙。
警方表示，雙方均未喝酒，疑因鄭男機車向左轉向反應不及自摔倒地，雙方未發生碰撞。劉男多處擦、挫傷無大礙，雙方均無酒駕情形，警詢後，鄭依肇事逃逸罪嫌送辦，劉男因無照騎車，警方依道路交通管理處罰條例第21條第1項，開出可處6000元以上1萬2000元以下罰鍰。
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