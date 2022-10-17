高雄阿伯鬼切害無照少年慘摔 路中央翻滾2圈受傷

高市鄭姓男子昨天下午騎車行經鳳山區鳳林路，突然往路中央鬼切至左側，導致後方17歲劉姓少年來不及反應摔車，人在路中央翻滾2圈後倒地，後方轎車駕駛目擊，驚呼：「嚇死我了」；鄭肇事後離開現場，被警方通知到案，幸少年無大礙，因無照騎車被警方依法開單。

社會事新聞影音Line群組有網友今天下午貼出影片，影片中，只見一名騎士在昨天下午3時50分，在鳳林路欲左轉對向車道，在右前方的騎士突然鬼切，造成騎士當場摔車，在路中央翻滾2圈後倒地受傷。

當時後方轎車行車記錄器將整個車禍過程拍下，駕駛目擊，忍不住驚呼：「嚇死我了」。

轄區鳳山警分局警方表示，當時67歲鄭姓男子騎機車沿鳳林路由北向南行駛，行經鳳東路時欲左轉至對向車道，17歲的劉姓少年在後方反應不及摔車，鄭男肇事後，離開現場，事後被警方通知到案，幸劉姓少年僅手腳擦挫傷，無大礙。