船艙破洞！尼莎颱風重創東沙附近貨輪 香港直升機救回7人

中颱尼莎重創北台灣，颱風中心在西南太平洋以每小時15公里速度，向西南進行。稍早傳出有一艘貨輪「勝利輪（SHENG LI）」，因遭強風襲擊船艙破損進水，全船7人待救，因貨輪所在位置逼近颱風中心，情勢危急。海巡署表示，案發海域位於香港搜救責任區，已由香港直升機救回。

臉書「Taiwan ADIZ」粉絲專頁今揭露求援訊息，據了解，上午10點多，「勝利輪」在北緯20度57分、東經116度01分，東沙群島周邊因船艙破洞進水準備棄船，透過基隆海岸電臺不斷呼救，希望周邊船舶協助。

海巡署接獲通報，一度準備派遣大型船艇前往救援。因案發海域在香港搜救責任區，船上受困人員今天中午已由香港直升機救回，海巡船艇已取消救援任務。