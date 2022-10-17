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船艙破洞！尼莎颱風重創東沙附近貨輪 香港直升機救回7人

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

中颱尼莎重創北台灣，颱風中心在西南太平洋以每小時15公里速度，向西南進行。稍早傳出有一艘貨輪「勝利輪（SHENG LI）」，因遭強風襲擊船艙破損進水，全船7人待救，因貨輪所在位置逼近颱風中心，情勢危急。海巡署表示，案發海域位於香港搜救責任區，已由香港直升機救回。

臉書「Taiwan ADIZ」粉絲專頁今揭露求援訊息，據了解，上午10點多，「勝利輪」在北緯20度57分、東經116度01分，東沙群島周邊因船艙破洞進水準備棄船，透過基隆海岸電臺不斷呼救，希望周邊船舶協助。

海巡署接獲通報，一度準備派遣大型船艇前往救援。因案發海域在香港搜救責任區，船上受困人員今天中午已由香港直升機救回，海巡船艇已取消救援任務。

船舶、貨輪航跡網站MarineTraffic目前暫時還無法查到「勝利輪」後續狀況，但傳出意外海域，因中颱尼莎一路挺進，多數船舶都已駛離避風。

東沙附近海域船出貨輪船舶破洞進水，船上7人緊急求援，已被香港直升機救回。「Taiwan ADIZ」粉絲專頁提供
東沙附近海域船出貨輪船舶破洞進水，船上7人緊急求援，已被香港直升機救回。「Taiwan ADIZ」粉絲專頁提供

海巡署 香港 直升機

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