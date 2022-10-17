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南投酒駕男自撞路旁休旅車 翻車還波及撞傷路過高中生

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里葉姓男子昨晚駕車出門要去接朋友，行經蘭陽街時，失控碰撞路旁休旅車後，連人帶車翻覆，還波及一名路過的高中生，導致2人受傷送醫，經警方對葉男實施酒測後發現其酒精濃度明顯超標，今依違法公共危險罪嫌將他移送法辦。

警方調查，35歲葉男昨晚酒後還駕車外出要去載朋友，未料還沒接到人，就先在蘭陽街失控碰撞停放在路旁的一輛白色休旅車，因撞擊力道猛烈，休旅車的車尾撞上電線桿，前、後嚴重凹陷受損，連人帶車翻覆後，更撞上一名男高中生。

而該名男高中生家住台中，就讀暨大附中並住校，當時正從崎下公車站要步行至學校宿舍，但為避開大馬路車流，選擇行走人車較少的蘭陽街，未料因此遭受波及，挨撞後，因右手骨折、擦傷及頭部擦傷，送醫開刀治療，所幸生命無礙。

埔里警分局指出，該起事故造成2人受傷，雙方經救護車送往埔里基督教醫院，隨後將男高中生轉送中國醫藥大學附設醫院開刀治療，也方便家人就近照顧；肇事的葉姓駕駛送醫檢查，雖無明顯傷勢，但留院治療觀察，同時也對其實施酒測。

警方表示，葉男進行酒測，其酒精濃度為0.82mg/L，明顯超過標準值，今天依公共危險罪嫌移送法辦，而其損及路旁車輛，且造成他人受傷，恐得賠償，甚至挨告，得不償失，也藉此呼籲，如有飲酒務必改搭計程車、指定代駕或請親友接送。

南投埔里葉姓男子酒駕行經蘭陽街時，失控碰撞路旁休旅車後翻覆，還波及一名路過的高中生。圖／讀者提供
南投埔里葉姓男子酒駕行經蘭陽街時，失控碰撞路旁休旅車後翻覆，還波及一名路過的高中生。圖／讀者提供
南投埔里葉姓男子酒駕行經蘭陽街時，失控碰撞路旁休旅車後翻覆，還波及一名路過的高中生。圖／讀者提供
南投埔里葉姓男子酒駕行經蘭陽街時，失控碰撞路旁休旅車後翻覆，還波及一名路過的高中生。圖／讀者提供

埔里 休旅車 酒測

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