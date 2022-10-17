涉殺馬籍女大生 凶嫌吃便當後出院至警局做筆錄

台灣陳姓男子10月13日因吞藥送醫，透露自己殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，經送醫到林口長庚醫院急救洗胃，住院4天，今中午吃完家人送的便當後出院，下午1時許在文林派出所警方戒護下，抵達士林分局製作警詢筆錄。陳男身穿深藍色長袖polo衣和灰色長棉褲，頭戴安全帽完全看不出長相。

今天中午陳嫌在醫院病床旁吃下家人送的便當，看來因吃藥洗胃已康復，並且辦理出院，今下午1時許，在警方戒護下抵達士林分局，面對媒體不發一語。

30歲陳姓男子10月13日在新北鶯歌住處吞藥輕生，傳訊息給父親稱他要自殺，警消獲報將陳男送醫急救。不料，陳男脫口自訴「殺了一個人」警消追問之下，地點在士林大東路，隨即轉報士林分局，員警查訪後發現24歲馬來西亞籍蔡女陳屍雅房。