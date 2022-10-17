快訊

中重症+177！曾接種2劑 6歲童新冠後罹MIS-C仍在一般病房治療中

直播／疫情終於下降！本土確診增28,806例 較上周一減少10.2%

雨襲路斷！宜蘭明池山莊300人受困 發電油料耗盡癌患待援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉殺馬籍女大生 凶嫌吃便當後出院至警局做筆錄

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣陳姓男子10月13日因吞藥送醫，透露自己殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，經送醫到林口長庚醫院急救洗胃，住院4天，今中午吃完家人送的便當後出院，下午1時許在文林派出所警方戒護下，抵達士林分局製作警詢筆錄。陳男身穿深藍色長袖polo衣和灰色長棉褲，頭戴安全帽完全看不出長相。

今天中午陳嫌在醫院病床旁吃下家人送的便當，看來因吃藥洗胃已康復，並且辦理出院，今下午1時許，在警方戒護下抵達士林分局，面對媒體不發一語。

30歲陳姓男子10月13日在新北鶯歌住處吞藥輕生，傳訊息給父親稱他要自殺，警消獲報將陳男送醫急救。不料，陳男脫口自訴「殺了一個人」警消追問之下，地點在士林大東路，隨即轉報士林分局，員警查訪後發現24歲馬來西亞籍蔡女陳屍雅房

蔡女就讀銘傳大學傳播學院海青班延畢生，在士林區大東路民宅2樓租下雅房，員警進屋發現她躺在單人床上，蓋著被子，衣著完整，穿著居家服，但脖子有瘀傷，死亡多時皮膚有屍斑，現場無打鬥痕跡，也無服用藥物跡象。昨天士林地檢署檢察官安排解剖，採集血液，胃部等化驗，將待法醫研究所鑑定報告，確認死因。

台灣陳姓男子涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，10月13日因吞藥送醫，今下午出院抵達士林分局製作警詢筆錄。記者蕭雅娟／攝影
台灣陳姓男子涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，10月13日因吞藥送醫，今下午出院抵達士林分局製作警詢筆錄。記者蕭雅娟／攝影

馬來西亞 便當 雅房

延伸閱讀

馬籍女大生命案 吞藥凶嫌今出院 戒護警局製作筆錄

女大生鑰匙丟在公車上追不回 差點流落街頭警來助

馬籍女大生命案 檢察官解剖：全力偵辦 死因待法醫鑑定

影／馬籍女大生今解剖釐清死因 雙親大雨中痛哭失聲

相關新聞

涉殺馬籍女大生 凶嫌吃便當後出院至警局做筆錄

台灣陳姓男子10月13日因吞藥送醫，透露自己殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，經送醫到林口長庚醫院急救洗胃，住院4天，今中午吃完...

影／新北凌晨時分傳火警 新莊老婦燒死 三重救出2人

受到尼莎颱風外圍環流影響，新北市昨日白天豪雨不斷，深夜凌晨時分三重、新莊地區分別發生住宅火警，雖然消防局均出動大批人車趕...

影／吉普車渡溪遭水流猛沖「翻一圈」 裝備噴光！

有網友在臉書社團分享一段影片，只見畫面中兩輛吉普車要渡溪，但溪水水流相當強勁，兩輛車子為求保險還在中間拉一條繩索，才開始...

宜蘭台7甲線「2萬立方公尺土石」崩塌 公路總局一夜搶通

尼莎颱風帶來強降雨，昨天造成宜蘭縣台7線、台7甲線多處道路坍方，一度有近百輛車、逾200人受阻，公路總局四工處及相關救災...

影／騎士翹孤輪狂飆 網氣瘋熱搜！警：鎖定3人

台南市楠西區日前出現一群機車騎士，不但在台三線上狂飆，更多次多人做出「翹孤輪」、「頂尾輪」等危險行為，其中一名同行的騎士...

中年大叔受困草叢 台南高中生聽聞報消防和警方救人

「救救我！」台南市安南區土城高中男學生今天清晨7點多要到學校上課前， 行經學校對面農田道路，突聽到草叢內有人呼救，連忙報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。