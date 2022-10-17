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中年大叔受困草叢 台南高中生聽聞報消防和警方救人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

「救救我！」台南市安南區土城高中男學生今天清晨7點多要到學校上課前， 行經學校對面農田道路，突聽到草叢內有人呼救，連忙報救護人員搶救，消防救護人員和員警在比人高草叢內，找到53歲黃姓男子，黃情緒不穩，自稱要協助朋友整修房屋卻不慎誤入草叢中迷失方向。

救護人員檢視黃意識清楚，腳上輕微擦傷，黃也不願就醫，由警方護送回家。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨7點多接到高中生報案，土城高中對附近一處農田草叢內，一直有人在呼喊救命，台南市警三分局警方與消防局土城消防隊據報，出動人車前往查處救援，依循呼救聲，果真發現有人坐在草叢內。

53歲黃姓男子自稱，他於本月15日要前往土城高中對面協助朋友整修房屋，在前往途中，疑似想走捷徑而誤入比人高的草叢中，走不出草叢而受困，他男身上無行動電話，且多次呼救，卻因周末假日鮮少人行經該處，一直今天上午7點，被學校上課經過的學生聽到其求救聲而報警。

警方說，黃有情緒障礙，可能未進食無力行走，由消防人員輪流背著他走出草叢後，並由台南市警三分局警安佃派出所員警將他平安送回家。

黃姓男子受困台南市安南區草叢中，因全身無力，由消防人員背著走出草叢。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子受困台南市安南區草叢中，因全身無力，由消防人員背著走出草叢。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子受困台南市安南區草叢中，被救出後，雖然雙腳擦傷不願就醫。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子受困台南市安南區草叢中，被救出後，雖然雙腳擦傷不願就醫。記者黃宣翰／翻攝

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