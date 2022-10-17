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影／2歲童身僵翻白眼 母嚇哭求助 桃警開道3分鐘到醫院
桃園市桃園藝文廣場昨天傍晚驚傳女子淒厲悲鳴，轄區員警聞聲趕到，發現是2歲男童雙眼上吊、緊握拳、僵直，嚇壞他父母，眼見情況危急，警方果斷將一家3口請上警車，3分鐘送至急診室，所幸經診治並無大礙。
桃園警分局埔子派出所警員謝昀融及吳俊逸昨天傍晚在桃園藝文廣場執行「婦幼商品展」機動派出所維安工作，5時25分許突然聽到人行道傳來淒厲的哭聲及求救聲，立即趕往援助。
員警到現場發現，是年僅兩歲的郭小弟突然兩眼上吊、雙拳攥緊、全身僵硬，把父母親都嚇壞了，雖然當下馬上通報消防人員到場協助救護，但眼見情況十分危急，員警果斷請父母親抱郭小弟上車，緊急趕往醫院搶救。
員警一路鳴笛開道，原本需要10分鐘的路程，縮短為3分鐘，經送醫治療，確認小弟弟是感冒引起的熱痙攣，所幸他經診治已恢復穩定。
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