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越南妹觀光來台淘金躲3年 見警就跑摔倒爆哭「別抓我」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

長相清秀的19歲越南籍阮姓女子，前天下午和姊妹淘到旗津旅遊，玩得太晚，在路旁等不到計程車，正巧巡邏警經過關心，她卻藉講電話落跑，跑約百公尺後踉蹌跌倒，起身時淚流滿面哀求警方別抓她，警方調查身分才知道阮女3年前「假觀光真打工」來台淘金，這下終將遣返。

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲前天凌晨3時許，巡邏經過旗津區旗津三路海岸公園，發現阮女和姊妹淘站在路旁，由於當時天色昏暗又是深夜，兩名員警上前關心。

結果阮女看到警察上前，拿起電話緩緩離開警察，拉開距離後隨即拔腿就跑，兩名員警見狀向前追。因周邊都沒路燈照明，阮女跑進附近樹叢後，隨即踉蹌倒地，警方上前時她已哭得不成人形，不斷苦求警方別抓她，「拜託你了」。

後來經員警查驗身分，發現阮女16歲時就以觀光簽證名義來台，兩周簽證時效到期後滯留台灣，輾轉在小港、鳳山及林園一帶的工廠、卡拉OK工作，平時則和友人住在小港租屋處，這樣的生活過了3年。

15日晚間與越南同鄉姊妹淘到旗津看夜景，結果隔天凌晨要回家時，卻叫不到計程車，才會在路旁等候，沒想到碰到員警攔查。警方等阮女心情平復後，詢問她「怎麼要跑？」阮女才緩緩說出「看到警察會怕。」

全案經警詢後，阮女被警方移請移民署高雄市專勤隊收容，至於另一名越籍女子，經查驗後為合法來台工作，警詢後請回。阮女因非法滯留台灣，未來將依規定遣返回越南。

阮姓越南籍女子因非法滯留台灣，將面臨遣返命運。圖/讀者提供
阮姓越南籍女子因非法滯留台灣，將面臨遣返命運。圖/讀者提供
阮姓越南籍女子（右）因非法滯留台灣，將面臨遣返命運。圖/讀者提供
阮姓越南籍女子（右）因非法滯留台灣，將面臨遣返命運。圖/讀者提供

警察 越南 計程車

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