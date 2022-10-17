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互看不順眼 嘉義市20多人KTV大亂鬥
嘉義市某KTV昨天凌晨傳出打架事件，雙方人馬約20多人在中庭內互嗆、鬥毆，引起一陣騷動，警方據報出動快打部隊趕到現場，將年約19歲王男、年約18歲余男2人帶回所說明，初步了解鬥毆原因疑為在KTV中庭互看不順眼起口角引發衝突。
社群媒體「黑色豪門企業」傳出一段嘉義市某KTV雙方人馬約20多人在中庭互嗆、鬥毆畫面，看起來都是20歲上下的年輕人，衝突發生時有女硬拉住男的不要加入戰局，但男仍甩開手上前理論，期間不時有聽到旁人勸說「好了啦！好了啦！」雙方怒氣逐漸消散，但還是看到鬥毆狀況。
嘉義市警方表示，事件發生於昨天凌晨3時28分許，警方據報有人在市區某KTV中庭打架滋事案件，立即派遣快打部隊前往處理，現場確實有多人在場，但已沒有鬥毆情事。
警方詢問店家表示，剛剛有人在中庭叫囂拉扯，其餘狀況不太清楚。於是調閱店家的錄影監視器影像畫面，發現有人在中庭拉扯互毆衝突。初步查知在場起衝突口角糾紛的王男、余男2人，鬥毆原因疑為在KTV中庭互看不順眼而起口角引發衝突。
警方已將王男、余男通知到所說明，另再循線追查其他在場人後，將依聚眾鬥毆、傷害案偵辦。
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