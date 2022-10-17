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詐騙哏改「騷擾警察」 高雄男氣炸報警 真警說明才釋懷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市盧姓男子接到陌生來電，對方自稱是台中員警，誆稱盧男電話遭盜用後，頻騷擾警察廳舍，要求他交出個資，否則就近的派出所警察會過來抓人；盧半信半疑報警，真警察抵達他家，研判是詐騙集團套用個資伎倆，解說一番後，盧才釋懷。

警方指出，家住岡山地區的46歲盧姓男子，13日在家中接獲自稱是台中第四分局警方電話，對方指他電話遭人盜用，屢次騷擾警察廳舍，要求他交出身分證號碼等個資，否則要派鄰近的派出所警察到住處抓人後，把他關起來。

盧男聽到對方解說，未提供個資，掛上電話後，立即報警；岡山警分局鳳雄派出所警方獲報，趕至盧男住處了解。

盧男氣沖沖地向真警察表示，憑什麼說他騷擾台中市分局，他根本沒打電話，要我交出身分證號碼，不給就叫你們來抓。員警安撫盧男，勸說應是詐騙集團騙取個資的伎倆，切勿相信，盧男才放下心中大石。

高市盧姓男子接到自稱是台中員警來電，誆稱他電話遭盜用，頻騷擾警察廳舍，要求他交出個資，真警察獲報，到場勸說是詐騙伎倆。記者石秀華／翻攝
高市盧姓男子接到自稱是台中員警來電，誆稱他電話遭盜用，頻騷擾警察廳舍，要求他交出個資，真警察獲報，到場勸說是詐騙伎倆。記者石秀華／翻攝
高市盧男向岡山警分局警方表示，陌生來電指他去電騷擾台中分局，警方勸說是詐騙伎倆。記者石秀華／翻攝
高市盧男向岡山警分局警方表示，陌生來電指他去電騷擾台中分局，警方勸說是詐騙伎倆。記者石秀華／翻攝

警察 個資 詐騙集團

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