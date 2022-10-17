詐騙哏改「騷擾警察」 高雄男氣炸報警 真警說明才釋懷

高市盧姓男子接到陌生來電，對方自稱是台中員警，誆稱盧男電話遭盜用後，頻騷擾警察廳舍，要求他交出個資，否則就近的派出所警察會過來抓人；盧半信半疑報警，真警察抵達他家，研判是詐騙集團套用個資伎倆，解說一番後，盧才釋懷。

警方指出，家住岡山地區的46歲盧姓男子，13日在家中接獲自稱是台中第四分局警方電話，對方指他電話遭人盜用，屢次騷擾警察廳舍，要求他交出身分證號碼等個資，否則要派鄰近的派出所警察到住處抓人後，把他關起來。

盧男聽到對方解說，未提供個資，掛上電話後，立即報警；岡山警分局鳳雄派出所警方獲報，趕至盧男住處了解。