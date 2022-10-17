顏色品牌都不同仍騎錯 台中七旬嬤牽到機車行才知糗大

台中市賴姓女子12日因見機車失蹤報警，警方調閱監視器，不到10分鐘，即在中華路一間機車行發現贓車，機車行老闆告知，七旬葛姓婦人稱機車發不動牽來察看，檢查葛婦鑰匙非該輛機車，所以才無法發動，沒想到竟是一樁烏龍竊案。

第一分局西區所警員羅任昌、實習生吳承諦在12日下午1時許，接獲賴姓女子（26歲）報案，當天將機車停在柳川西路、民權路附近巷內，隨即離開辦事，返回取車時，發現機車已不在停放位置，希望警方幫忙協尋。

警方獲報一邊確認賴女的停車位置，另一邊調閱沿線監視器，也到附近店家查訪，沒想到在賴女報案的十分鐘後，就在中華路一家機車行發現一輛與賴女機車特徵符合的機車。

經由機車行老闆向警員告知，該輛機車是葛姓婦人（73歲）牽來，告知機車發不動，但經檢查後發現，葛婦持有的機車鑰匙，與該輛機車不符合。

經警方調查，確認葛婦是牽錯機車，帶葛婦前往停車位置後，確認葛婦的機車仍在，不過葛婦機車品牌、顏色都與賴女的機車有落差，葛婦不好意思回稱「年紀大了，沒看清楚」，頻頻致歉，也讓一樁烏龍竊案，宣告破案。