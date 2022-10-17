快訊

汐止人氣炸！上班塞車「交通全面癱瘓」 新北警曝原因

氣象專頁預告「共伴效應還沒完」 北部人崩潰：可以分南部一點嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顏色品牌都不同仍騎錯 台中七旬嬤牽到機車行才知糗大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓女子12日因見機車失蹤報警，警方調閱監視器，不到10分鐘，即在中華路一間機車行發現贓車，機車行老闆告知，七旬葛姓婦人稱機車發不動牽來察看，檢查葛婦鑰匙非該輛機車，所以才無法發動，沒想到竟是一樁烏龍竊案。

第一分局西區所警員羅任昌、實習生吳承諦在12日下午1時許，接獲賴姓女子（26歲）報案，當天將機車停在柳川西路、民權路附近巷內，隨即離開辦事，返回取車時，發現機車已不在停放位置，希望警方幫忙協尋。

警方獲報一邊確認賴女的停車位置，另一邊調閱沿線監視器，也到附近店家查訪，沒想到在賴女報案的十分鐘後，就在中華路一家機車行發現一輛與賴女機車特徵符合的機車。

經由機車行老闆向警員告知，該輛機車是葛姓婦人（73歲）牽來，告知機車發不動，但經檢查後發現，葛婦持有的機車鑰匙，與該輛機車不符合。

經警方調查，確認葛婦是牽錯機車，帶葛婦前往停車位置後，確認葛婦的機車仍在，不過葛婦機車品牌、顏色都與賴女的機車有落差，葛婦不好意思回稱「年紀大了，沒看清楚」，頻頻致歉，也讓一樁烏龍竊案，宣告破案。

第一分局呼籲，民眾為避免愛車遺失或遭竊，停放車輛時可將車輛上鎖，也可記下自己車輛的停放位置才不致遍尋不著或是牽錯他人車輛，可於車輛停妥後以手機拍照記錄，保障自身權益，同時預防類似情事發生。

台中市葛姓婦人在12日時誤牽到賴女的機車，還牽到附近機車行檢查，警方獲報後，順利解決烏龍竊案。圖／第一警分局提供
台中市葛姓婦人在12日時誤牽到賴女的機車，還牽到附近機車行檢查，警方獲報後，順利解決烏龍竊案。圖／第一警分局提供
台中市葛姓婦人（左）在12日時誤牽到賴女（右）的機車，還牽到附近機車行檢查，警方獲報後，順利解決烏龍竊案。圖／第一警分局提供
台中市葛姓婦人（左）在12日時誤牽到賴女（右）的機車，還牽到附近機車行檢查，警方獲報後，順利解決烏龍竊案。圖／第一警分局提供

監視器

延伸閱讀

女大生鑰匙丟在公車上追不回 差點流落街頭警來助

糗了！鑰匙沒撈到...換手卡在排水孔動彈不得

英發生離奇竊案 竊賊集團「僅靠機車」就偷走逾百頭羊

影／樹林機車行遭砸13輛機車 原因疑與行車糾紛有關

相關新聞

影／新北凌晨時分傳火警 新莊老婦燒死 三重救出2人

受到尼莎颱風外圍環流影響，新北市昨日白天豪雨不斷，深夜凌晨時分三重、新莊地區分別發生住宅火警，雖然消防局均出動大批人車趕...

越南妹觀光來台淘金躲3年 見警就跑摔倒爆哭「別抓我」

長相清秀的19歲越南籍阮姓女子，前天下午和姊妹淘到旗津旅遊，玩得太晚，在路旁等不到計程車，正巧巡邏警經過關心，她卻藉講電...

互看不順眼 嘉義市20多人KTV大亂鬥

嘉義市某KTV昨天凌晨傳出打架事件，雙方人馬約20多人在中庭內互嗆、鬥毆，引起一陣騷動，警方據報出動快部隊趕到現場，將年...

詐騙哏改「騷擾警察」 高雄男氣炸報警 真警說明才釋懷

高市盧姓男子接到陌生來電，對方自稱是台中員警，誆稱盧男電話遭盜用後，頻騷擾警察廳舍，要求他交出個資，否則就近的派出所警察...

顏色品牌都不同仍騎錯 台中七旬嬤牽到機車行才知糗大

台中市賴姓女子12日因見機車失蹤報警，警方調閱監視器，不到10分鐘，即在中華路一間機車行發現贓車，機車行老闆告知，七旬葛...

國1北上彰化段2車相撞 後車疑自保撞護欄 駕駛受傷

國道一號北上200.8公里今天上午發生油罐車和轎車兩車追撞，後面轎車疑為閃避車禍，選擇自撞護欄自保，造成駕駛人手部擦傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。