女客人付錢掉落錢 店家撿到派出所警察半小時找到失主
一名女子到豐原區一家知名小吃店買午餐，付錢時不慎掉落錢不自知，熱心老闆發現後立刻送到豐原警分局頂街派出所，員警透過監視器交叉比對，不到半小時找到女子，她被通知時才驚覺自己掉錢，很感謝拾金不昧的店家與高效率的警方。
台中市警局豐原分局頂街派出所警員莊照威10月14日晚上在所服勤時，陳姓男子拿1500元紙鈔到派出所報案，他是豐原區新生北路一家小吃店老闆，在店內撿到1500元鈔票，經調閱店內監視器確認，是中午有女客人買完餐點付錢時，未察覺自己皮包裡的錢順勢掉落在地面就離開，他將錢送至派出所，請警方協助尋找失主。
警員得知原委後，立即透過女子穿著交叉比對監視器，不到半小時就確認車牌號碼並聯繫到林姓女子，她接到警方電話通知是否有掉錢時大感驚訝，因為她還不知道自己錢遺失，立刻查看並清點錢包，確認自己真的掉錢，警員將陳姓老闆拾金不昧將錢送至派出所過程告訴對方，林女到派出所領回遺失的鈔票時，感謝熱心店家的拾金不昧，更大讚警方的高效率與用心。
頂街派出所長賴進忠提醒民眾，外出時應妥善保管自身貴重物品，若不慎發現遺失時，可到鄰近派出所尋求協助或上網至內政部警政署拾得物公告網站查詢。
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