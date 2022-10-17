快訊

汐止人氣炸！上班塞車「交通全面癱瘓」 新北警曝原因

氣象專頁預告「共伴效應還沒完」 北部人崩潰：可以分南部一點嗎？

女客人付錢掉落錢 店家撿到派出所警察半小時找到失主

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子到豐原區一家知名小吃店買午餐，付錢時不慎掉落錢不自知，熱心老闆發現後立刻送到豐原警分局頂街派出所，員警透過監視器交叉比對，不到半小時找到女子，她被通知時才驚覺自己掉錢，很感謝拾金不昧的店家與高效率的警方。

台中市警局豐原分局頂街派出所警員莊照威10月14日晚上在所服勤時，陳姓男子拿1500元紙鈔到派出所報案，他是豐原區新生北路一家小吃店老闆，在店內撿到1500元鈔票，經調閱店內監視器確認，是中午有女客人買完餐點付錢時，未察覺自己皮包裡的錢順勢掉落在地面就離開，他將錢送至派出所，請警方協助尋找失主。

警員得知原委後，立即透過女子穿著交叉比對監視器，不到半小時就確認車牌號碼並聯繫到林姓女子，她接到警方電話通知是否有掉錢時大感驚訝，因為她還不知道自己錢遺失，立刻查看並清點錢包，確認自己真的掉錢，警員將陳姓老闆拾金不昧將錢送至派出所過程告訴對方，林女到派出所領回遺失的鈔票時，感謝熱心店家的拾金不昧，更大讚警方的高效率與用心。

頂街派出所長賴進忠提醒民眾，外出時應妥善保管自身貴重物品，若不慎發現遺失時，可到鄰近派出所尋求協助或上網至內政部警政署拾得物公告網站查詢。

一名女客人到豐原區小吃店付錢時不慎掉落錢，店家撿到派出所，警察半小時找到失主。圖／警方提供
一名女客人到豐原區小吃店付錢時不慎掉落錢，店家撿到派出所，警察半小時找到失主。圖／警方提供
一名女客人到豐原區小吃店付錢時不慎掉落錢，店家撿到派出所，警察半小時找到失主，女客人向員警與店家道謝。圖／警方提供
一名女客人到豐原區小吃店付錢時不慎掉落錢，店家撿到派出所，警察半小時找到失主，女客人向員警與店家道謝。圖／警方提供

監視器 小吃

延伸閱讀

他撿到皮夾好心送警局 失主竟稱「2萬元不見」堅持提告

士林小吃店2樓竄火！1男送醫不治、1女無傷

66歲租客「4天沒出門」女房東看監視器嚇翻 心酸真相曝光

噁男闖公寓偷妙齡女「貼身內著」 衣物找回她不敢再穿

相關新聞

影／新北凌晨時分傳火警 新莊老婦燒死 三重救出2人

受到尼莎颱風外圍環流影響，新北市昨日白天豪雨不斷，深夜凌晨時分三重、新莊地區分別發生住宅火警，雖然消防局均出動大批人車趕...

越南妹觀光來台淘金躲3年 見警就跑摔倒爆哭「別抓我」

長相清秀的19歲越南籍阮姓女子，前天下午和姊妹淘到旗津旅遊，玩得太晚，在路旁等不到計程車，正巧巡邏警經過關心，她卻藉講電...

互看不順眼 嘉義市20多人KTV大亂鬥

嘉義市某KTV昨天凌晨傳出打架事件，雙方人馬約20多人在中庭內互嗆、鬥毆，引起一陣騷動，警方據報出動快部隊趕到現場，將年...

詐騙哏改「騷擾警察」 高雄男氣炸報警 真警說明才釋懷

高市盧姓男子接到陌生來電，對方自稱是台中員警，誆稱盧男電話遭盜用後，頻騷擾警察廳舍，要求他交出個資，否則就近的派出所警察...

顏色品牌都不同仍騎錯 台中七旬嬤牽到機車行才知糗大

台中市賴姓女子12日因見機車失蹤報警，警方調閱監視器，不到10分鐘，即在中華路一間機車行發現贓車，機車行老闆告知，七旬葛...

國1北上彰化段2車相撞 後車疑自保撞護欄 駕駛受傷

國道一號北上200.8公里今天上午發生油罐車和轎車兩車追撞，後面轎車疑為閃避車禍，選擇自撞護欄自保，造成駕駛人手部擦傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。