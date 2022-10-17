女客人付錢掉落錢 店家撿到派出所警察半小時找到失主

一名女子到豐原區一家知名小吃店買午餐，付錢時不慎掉落錢不自知，熱心老闆發現後立刻送到豐原警分局頂街派出所，員警透過監視器交叉比對，不到半小時找到女子，她被通知時才驚覺自己掉錢，很感謝拾金不昧的店家與高效率的警方。

台中市警局豐原分局頂街派出所警員莊照威10月14日晚上在所服勤時，陳姓男子拿1500元紙鈔到派出所報案，他是豐原區新生北路一家小吃店老闆，在店內撿到1500元鈔票，經調閱店內監視器確認，是中午有女客人買完餐點付錢時，未察覺自己皮包裡的錢順勢掉落在地面就離開，他將錢送至派出所，請警方協助尋找失主。

警員得知原委後，立即透過女子穿著交叉比對監視器，不到半小時就確認車牌號碼並聯繫到林姓女子，她接到警方電話通知是否有掉錢時大感驚訝，因為她還不知道自己錢遺失，立刻查看並清點錢包，確認自己真的掉錢，警員將陳姓老闆拾金不昧將錢送至派出所過程告訴對方，林女到派出所領回遺失的鈔票時，感謝熱心店家的拾金不昧，更大讚警方的高效率與用心。