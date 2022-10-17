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女大生鑰匙丟在公車上追不回 差點流落街頭警來助
台中市江姓女大生12日搭乘公車返家時，不慎將鑰匙遺留在公車上，返回租屋處時才發現，想追回公車時，為時已晚，因無計可施，不想流落街頭，只好報警求援，警方聯絡客運公司的24小時客服，得知有好心乘客，已將江女鑰匙送達調度室，順利解決江女窘境。
第三警分局勤工所警員陳志政12日晚間9時許值班，接獲江姓女大生報案，稍早搭乘公車至南區文心南路、復興路口下車，返回租屋處時，發現鑰匙不翼而飛，研判掉在搭乘的公車座位上，雖然一度想追回公車，但公車早已揚長而去，因有家歸不得，才報警求援。
警員獲知後，立即協助調閱監視器，確認江女搭乘公車班次，撥打電話向客運公司客服中心詢問，但當時已逾客服服務時間，員警再洽詢該客運公司的24小時客服中心，經過輾轉聯繫，獲知有好心乘客拾獲一串鑰匙送交調度室，經確認該串鑰匙特徵的確為江女所有，也趕緊告知好消息，順利讓江女拿回鑰匙。
第三警分局提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。
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