影／廟會陣頭看不順眼 台中法院前狹路相逢10人亂鬥
台中市第一警分局14日巡經台中地院時，見有民眾打架，通報支援警力到場，控制現場涉案10人；經查，全案起因是賴男、李男月初參與廟會，發生口角互看不順眼，當天法院前狹路相逢，賴等7人攻擊李等2人，波及一名無辜路人，李雖指控賴等人有拿球棒攻擊，但現場未查獲，全案依法送辦。
第一警分局西區所在14日下午2時許巡邏經過台中地方法院，發現有多名民眾在現場打架，巡邏警員上前制止，通報警網到場支援，現場是范姓（23歲）、賴姓（25歲）、陳姓（29歲）、廖姓（18歲）、王姓（28歲）、賴姓（29歲）男子與陳姓少年，對李姓（19歲）、張姓男子（19歲）等2人攻擊，波及路過余姓男子（29歲）。
據查，李等2人指控，因月初時參與廟會，與賴姓男子等人有口角衝突，可能因此引發賴不滿，當天在法院前巧遇，一言不合後，賴即動手，還有拿球棒攻擊，不過現場警方並未查獲。
第一警分局表示，全案是轄區派出所警員巡邏發現後，積極查處，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪，移送台中地檢署偵辦，也呼籲民眾不要以身試法，市警局秉持毋枉毋縱、貫徹維護治安的決心，對於不法情事絕不寬待，務必將不法分子繩之以法，拒絕暴力情事，以維護市民生活環境。
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