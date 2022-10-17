快訊

共軍高層換屆習近平2大親信成焦點 其中1人任務是收復台灣

「癌症疫苗」已有突破 BioNTech創始人：有望在2030年前上市

台中紅派重量級前議員楊永昌驚傳辭世 柔道三段高手為體育貢獻半生

影／新北凌晨時分傳火警 新莊老婦燒死 三重救出2人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

受到尼莎颱風外圍環流影響，新北市昨日白天豪雨不斷，深夜凌晨時分三重、新莊地區分別發生住宅火警，雖然消防局均出動大批人車趕往搶救，火勢迅速撲滅，卻仍不幸造成1死2傷。

首先是三重區仁愛街1幢8層樓房的7樓，今天凌晨0時25分左右竄出火煙，消防局出動28輛車、68人趕往搶救，大約20分鐘之後撲滅火勢，從屋內臥室床底及後陽台，分別救出嗆暈的60歲屋主及輕微嗆傷的40歲兒子，由救護車分別送往北市馬偕和新光醫院，無生命危險。起火點在臥室，屋內燃燒雜物面積約8坪。

接著新莊區中正路1幢5樓公寓的4樓，也在凌晨1時30分起火燃燒，消防局調派26輛車、80人趕往搶救，起火點同樣在臥室，但因堆放許多資源回收雜物，阻礙逃生動線。

火勢大約20分鐘撲滅後，燃燒房間雜物面積約20平方公尺，消防人員進屋搜索，在浴室找到1名70歲老婦，可惜已經失去呼吸心跳，緊急送往輔大醫院急救仍宣告不治。另外從隔壁住宅救出1對夫妻疑似嗆傷，預防性分送輔大醫院和台北醫院，沒有生命危險。

2場火警均因臥室雜物燃燒釀災，確切的起火肇因，仍待進一步鑑識調查釐清。

三重區仁愛街1幢8層樓房的7樓，今天凌晨發生火警竄出火煙。記者林昭彰／翻攝
三重區仁愛街1幢8層樓房的7樓，今天凌晨發生火警竄出火煙。記者林昭彰／翻攝
三重區仁愛街1幢8層樓房的7樓，今天凌晨發生火警竄出火煙。記者林昭彰／翻攝
三重區仁愛街1幢8層樓房的7樓，今天凌晨發生火警竄出火煙。記者林昭彰／翻攝
新莊區中正路1幢5樓公寓的4樓，今天凌晨發生火警。記者林昭彰／翻攝
新莊區中正路1幢5樓公寓的4樓，今天凌晨發生火警。記者林昭彰／翻攝
新莊區中正路1幢5樓公寓的4樓，今天凌晨發生火警竄出火煙。記者林昭彰／翻攝
新莊區中正路1幢5樓公寓的4樓，今天凌晨發生火警竄出火煙。記者林昭彰／翻攝
新莊區中正路1幢5樓公寓的4樓，今天凌晨發生火警。記者林昭彰／翻攝
新莊區中正路1幢5樓公寓的4樓，今天凌晨發生火警。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

SK資料中心火警 韓Kakao服務中斷癱瘓日常

板橋民宅地下室凌晨火警 里長幫打火弟兄救出7旬婦人

汐止注意！白雲里土石流紅色警戒 新北共58條潛勢溪流

尼莎豪雨開轟慘況曝光！ 新北停車場遭淹沒 驚現「汪洋中一台車」

相關新聞

影／新北凌晨時分傳火警 新莊老婦燒死 三重救出2人

受到尼莎颱風外圍環流影響，新北市昨日白天豪雨不斷，深夜凌晨時分三重、新莊地區分別發生住宅火警，雖然消防局均出動大批人車趕...

嘉義中埔鄉今早驚傳 失明老翁疑跌落頂埔村清河橋死亡

嘉義縣中埔鄉頂埔村一名年約75歲老翁，今天早上7點多被鄰居發現，不明原因，正躺在該村一座清河橋下的溪邊石頭上，狂呼叫卻沒...

影／廟會陣頭看不順眼 台中法院前狹路相逢10人亂鬥

台中市第一警分局14日巡經台中地院時，見有民眾打架，通報支援警力到場，控制現場涉案10人；經查，全案起因是賴男、李男月初...

冒著尼莎風雨搜救「神仙縱走」失聯男 今第二天加派人力

桃園市吳姓男子14日獨走苗栗縣神仙縱走失聯至今，警消昨天冒著風雨上山搜救無功而返，今天一早加派人力，分2組從南庄、獅潭出...

男尋妻墜溝亡 出殯前找到她遺體

六十七歲失智陳姓婦人二日晚離家失蹤，六十五歲曾姓丈夫連日尋妻身心俱疲，八日騎車找人不幸跌落田溝死亡；警、消掌握陳婦可能出...

防死亡車禍 高市傳打考績牌

高雄市今年一月至八月死亡車禍一二二件、死亡一二四人，和去年同期比較增加九件、十人。為防死亡車禍發生，高雄市府下猛藥打「恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。