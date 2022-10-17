影／新北凌晨時分傳火警 新莊老婦燒死 三重救出2人
受到尼莎颱風外圍環流影響，新北市昨日白天豪雨不斷，深夜凌晨時分三重、新莊地區分別發生住宅火警，雖然消防局均出動大批人車趕往搶救，火勢迅速撲滅，卻仍不幸造成1死2傷。
首先是三重區仁愛街1幢8層樓房的7樓，今天凌晨0時25分左右竄出火煙，消防局出動28輛車、68人趕往搶救，大約20分鐘之後撲滅火勢，從屋內臥室床底及後陽台，分別救出嗆暈的60歲屋主及輕微嗆傷的40歲兒子，由救護車分別送往北市馬偕和新光醫院，無生命危險。起火點在臥室，屋內燃燒雜物面積約8坪。
接著新莊區中正路1幢5樓公寓的4樓，也在凌晨1時30分起火燃燒，消防局調派26輛車、80人趕往搶救，起火點同樣在臥室，但因堆放許多資源回收雜物，阻礙逃生動線。
火勢大約20分鐘撲滅後，燃燒房間雜物面積約20平方公尺，消防人員進屋搜索，在浴室找到1名70歲老婦，可惜已經失去呼吸心跳，緊急送往輔大醫院急救仍宣告不治。另外從隔壁住宅救出1對夫妻疑似嗆傷，預防性分送輔大醫院和台北醫院，沒有生命危險。
2場火警均因臥室雜物燃燒釀災，確切的起火肇因，仍待進一步鑑識調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言