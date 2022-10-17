影／新北凌晨時分傳火警 新莊老婦燒死 三重救出2人

受到尼莎颱風外圍環流影響，新北市昨日白天豪雨不斷，深夜凌晨時分三重、新莊地區分別發生住宅火警，雖然消防局均出動大批人車趕往搶救，火勢迅速撲滅，卻仍不幸造成1死2傷。

首先是三重區仁愛街1幢8層樓房的7樓，今天凌晨0時25分左右竄出火煙，消防局出動28輛車、68人趕往搶救，大約20分鐘之後撲滅火勢，從屋內臥室床底及後陽台，分別救出嗆暈的60歲屋主及輕微嗆傷的40歲兒子，由救護車分別送往北市馬偕和新光醫院，無生命危險。起火點在臥室，屋內燃燒雜物面積約8坪。

接著新莊區中正路1幢5樓公寓的4樓，也在凌晨1時30分起火燃燒，消防局調派26輛車、80人趕往搶救，起火點同樣在臥室，但因堆放許多資源回收雜物，阻礙逃生動線。

火勢大約20分鐘撲滅後，燃燒房間雜物面積約20平方公尺，消防人員進屋搜索，在浴室找到1名70歲老婦，可惜已經失去呼吸心跳，緊急送往輔大醫院急救仍宣告不治。另外從隔壁住宅救出1對夫妻疑似嗆傷，預防性分送輔大醫院和台北醫院，沒有生命危險。