冒著尼莎風雨搜救「神仙縱走」失聯男 今第二天加派人力

桃園市吳姓男子14日獨走苗栗縣神仙縱走失聯至今，警消昨天冒著風雨上山搜救無功而返，今天一早加派人力，分2組從南庄、獅潭出發，希望盡快找到吳男的下落。

吳男（63歲）14日清晨5點半從桃園市開車出發，打算從象山登山口起登，再接神桌山、仙山的神仙縱走路線，卻失去聯絡，苗栗縣政府消防局在南庄鄉縣道124乙線發現他的車子，昨天2車6人上山搜救，今天上午8點半2車10人，一組從獅潭仙山出發，一組從南庄桃牛平山出發找人。