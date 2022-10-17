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冒著尼莎風雨搜救「神仙縱走」失聯男 今第二天加派人力
桃園市吳姓男子14日獨走苗栗縣神仙縱走失聯至今，警消昨天冒著風雨上山搜救無功而返，今天一早加派人力，分2組從南庄、獅潭出發，希望盡快找到吳男的下落。
吳男（63歲）14日清晨5點半從桃園市開車出發，打算從象山登山口起登，再接神桌山、仙山的神仙縱走路線，卻失去聯絡，苗栗縣政府消防局在南庄鄉縣道124乙線發現他的車子，昨天2車6人上山搜救，今天上午8點半2車10人，一組從獅潭仙山出發，一組從南庄桃牛平山出發找人。
消防人員昨天冒著尼莎颱風帶來的風雨，鎖定吳男最後地圖定位的神仙縱走路線，吹哨子呼喊吳男，但都沒有任何回應，以繩索垂降到步道旁陡峭的山谷，找到舊寶特瓶、雨傘等掉落物，不見吳男人影，搜救一天下來無功而返。
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