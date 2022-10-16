板橋民宅地下室凌晨火警 里長幫打火弟兄救出7旬婦人

新北市板橋區中山路二段505巷一處民宅地下室，今天早上發生火警，警、消獲報到場看到大量濃煙，立刻佈線搶救，並釐清是否有人受困，經當地里長聯絡屋主，發現地下室一名7旬老婦受困，迅速入屋，救出時她雖意識不清，所幸送醫沒有生命危險。

警、消今天早上6點多獲報火災，出動26車、70多人打火，趕抵發現7樓建築物1樓冒出大量濃煙，立即詢問建築物相關關係人，得知地下室有75歲葉姓婦女受困，立即入屋救援。消防隊透過當地里長幫忙，打開地下室鐵門，救出受困葉婦並撲滅火勢，觀察發現，她意識不清，送醫搶救沒有生命危險。