板橋民宅地下室凌晨火警 里長幫打火弟兄救出7旬婦人
新北市板橋區中山路二段505巷一處民宅地下室，今天早上發生火警，警、消獲報到場看到大量濃煙，立刻佈線搶救，並釐清是否有人受困，經當地里長聯絡屋主，發現地下室一名7旬老婦受困，迅速入屋，救出時她雖意識不清，所幸送醫沒有生命危險。
警、消今天早上6點多獲報火災，出動26車、70多人打火，趕抵發現7樓建築物1樓冒出大量濃煙，立即詢問建築物相關關係人，得知地下室有75歲葉姓婦女受困，立即入屋救援。消防隊透過當地里長幫忙，打開地下室鐵門，救出受困葉婦並撲滅火勢，觀察發現，她意識不清，送醫搶救沒有生命危險。
消防隊指出，原本這起火災可能釀成更大災害，所幸有熱心的里長積極協助，又發現地下室有許多雜物、回收物品，初判是起火原因，呼籲屋內勿堆積雜物並應保持逃生通道暢通。另外，5樓以下公寓住宅及透天住家皆要安裝住警器，住警器能在火警初期發揮通報功能，有效爭取黃金逃生時間，呼籲民眾要安裝住警器，好維護生命安全。
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