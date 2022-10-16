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萬瑞、國3雨中傳車禍...賓士車疑打滑被撞 駕駛人受傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地區今天雨下不停，台62線快速道路，國道3號下午分傳汽車打滑事故。1輛賓士車行駛國3七堵路段，疑在車道打滑，後方車輛閃避不及撞上，造成賓士車駕駛人受傷。事故原因國道警察調查中。

中央氣象局持續對通過巴士海峽的輕度颱風尼莎發布海上警報，颱風外圍環流加上東北季風雙重影響，基隆地區今天雨勢不斷。

警方今天下午3點53分接獲報案，台62線瑞芳往萬里方向指標12.3公里處發生車禍。員警到場，發現開車的20多歲姚男曾未受傷，稱因天雨路滑，不慎自撞護欄，接受酒測數值為0，非酒後駕車。

事隔不到20分鐘，基隆市消防局「119」救災救護指揮中心又接獲國道3號南下，指標4.2公里發生車禍，有人受傷。消防隊員前往現場救護，將傷者送往醫院治療，並無大礙。

警方初步調查，賓士車疑天雨路滑失控，後方車輛未能閃避，兩車相撞後，賓士車後保險桿毀壞，司機受輕傷。

國道3號七堵路段今天下午發生車禍，1輛賓士疑打滑，後方車輛閃避不及撞上，造成賓士車駕駛人受傷。記者邱瑞杰／翻攝
國道3號七堵路段今天下午發生車禍，1輛賓士疑打滑，後方車輛閃避不及撞上，造成賓士車駕駛人受傷。記者邱瑞杰／翻攝

國道 基隆 車禍

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