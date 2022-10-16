越南籍男酒後持槍逛華西街 被逮辯要訪友

越南籍阮姓男子酒後持槍，走在北市萬華區知名的華西街夜市上，警方獲報後趕到現場，當場將他壓制在地逮捕；阮男辯稱只是訪友，槍是他人寄放，警詢後以槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

據悉，阮男（40歲）平時住在新北市淡水區，是名失聯外勞。昨天傍晚6點多，阮男飲酒後，就將手槍插在褲子口袋，大搖大搖擺的走在萬華區的華西街夜市上。

轄區警方萬華分局龍山派出所員警獲報到場，發現阮男仍在現場徘徊，立即上前盤查身份，阮男見狀想逃，馬上被壓制逮捕；員警在他身上褲子口袋查獲改造手槍1把、彈匣及子彈1顆。

阮男辯稱，是酒後要到華西街找朋友，但沒找到人，而這把槍是不知名的友人交給他的。全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦。