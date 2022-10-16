影／桃園復興3處土石流坍塌淹沒道路 桃113線封路搶修
尼莎颱風帶來環流，桃園市復興區下巴陵往爺亨道路約200百公尺處，今天上午突然上方邊坡土石流坍塌，往爺亨部落人車無法通行，積極搶通，另在桃113線2.4公里和3.1公里兩處上方邊坡土石流坍塌，市府養工處決定桃113線封路搶修。
大溪警分局、復興區公所、表示，因為山區雨勢不斷，復興區下巴陵往爺亨道路約200百公尺處，今天上午11時，上方邊坡突然土石流，沙石夾雜大量樹木崩塌下來，淹沒道路，人車無法通行，區公所搶修下下午1時多陸續恢復通行。
另在三光國小前方的桃113線2.4公里和3.1公里處，今天下午1時也突然發生上方邊坡土石流夾雜大量樹木坍塌滑落，淹沒桃113線兩處道路無法通行，市府養工處表示，桃113線2.4公里處在今年9月中旬颱風坍塌，今天再度土石流坍塌，又新增3.1公里處坍塌，決定封路，等雨勢較小進行搶通。
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