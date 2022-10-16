影／桃園復興3處土石流坍塌淹沒道路 桃113線封路搶修

尼莎颱風帶來環流，桃園市復興區下巴陵往爺亨道路約200百公尺處，今天上午突然上方邊坡土石流坍塌，往爺亨部落人車無法通行，積極搶通，另在桃113線2.4公里和3.1公里兩處上方邊坡土石流坍塌，市府養工處決定桃113線封路搶修。

大溪警分局、復興區公所、表示，因為山區雨勢不斷，復興區下巴陵往爺亨道路約200百公尺處，今天上午11時，上方邊坡突然土石流，沙石夾雜大量樹木崩塌下來，淹沒道路，人車無法通行，區公所搶修下下午1時多陸續恢復通行。