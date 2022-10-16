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男子獨走苗栗縣神仙縱走失聯2天 苗警消急上山救援
桃園市一名吳姓男子14日獨走苗栗縣神仙縱走失聯至今，苗栗縣政府消防局據報，手機定位訊號最後位置在步道上，今天一早派員從獅潭鄉、南庄鄉進入救援，目前還沒有發現吳男蹤影。
苗栗縣警局昨天傍晚接獲桃園市警局通報，再轉苗栗縣政府消防局，63歲吳姓男子14日清晨5點半左右，從桃園市住家開車出發，打算從象山登山口起登，再接神桌山、仙山的神仙縱走路線，卻失去聯絡。
消防局指出，吳男的車子停在縣道124乙線7公里南庄鄉路段，最後的定位在神仙縱走步道靠近獅潭端，南庄、獅潭分隊人員今天上午8點多，冒雨從步道兩邊進入救援，至今沒有發現。
仙山標高967公尺，台灣小百岳，位在出名的神仙縱走的路線，但近來山難救援事件頻傳，今年就有7件，苗栗縣消防局長匡夢麟10月1日還特別上山了解，頂花了2個小時來回。
匡夢麟說，仙山從獅潭起登，三角點前有一段約200公尺步道，需要拉繩上攀約70度陡坡，踩腳處有沙石及裸露的光滑石塊，尤其下過雨後非常滑，必須手腳並用慢慢上登，如果不慎容易發生滑落墜谷意外。
消防局指出，仙山風景美麗，取仙水的路線難度相對較低，但登頂及挑戰神仙縱走，並非大眾化路線，建議登山要評估自己能力，注意身體狀況、天氣，最好能夠結伴，備妥防滑手套、防滑鞋等裝備，避免發生事故。
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